"Tenemos escasez": Europa podría enfrentarse a una crisis hídrica

La Unión Europea debe ocuparse urgentemente del problema de la escasez de agua, alertó ante el periódico 'Financial Times' la comisaria europea de Medio... 04.01.2025, Sputnik Mundo

Roswall insistió en que se trata de "una cuestión urgente", ya que Europa había sufrido sequías y ahora las centrales nucleares y el transporte por los grandes ríos "no funcionan". Igualmente, admitió que "no será fácil" resolver el problema.Los agricultores, en particular, se han visto afectados por una fuerte caída del rendimiento de las cosechas, pero el impacto de la escasez de agua afectaría a industrias que van desde la textil hasta la producción de hidrógeno, escribe el medio.La AEMA alertó en un informe, publicado en octubre de 2024, que Europa sufre estrés hídrico. "Cada año, [la escasez de agua] afecta al 20% de la superficie terrestre europea y al 30% de la población, y es probable que estas cifras aumenten en el futuro debido al cambio climático", indican desde la entidad.La escasez de agua ya está generando tensiones en el sector agrario del continente europeo. Por ejemplo, a principios de 2024, los agricultores de España, uno de los mayores consumidores de agua de Europa, convocaron a protestas debido a una competencia en aumento por el acceso al recurso, así como retos relacionados.

