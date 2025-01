https://noticiaslatam.lat/20250109/tribunal-rechaza-aplazamiento-de-sentencia-pedido-por-trump-en-caso-de-dinero-por-silencio-1160339838.html

Tribunal rechaza el aplazamiento de la sentencia pedido por Trump en el caso de dinero por silencio

WASHINGTON (Sputnik) — El Tribunal de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de aplazar la sentencia del caso

"Su propuesta de orden de presentación de pruebas fue revisada por la jueza [Jenny] Rivera, quien se negó a firmar la orden. Como resultado de la determinación de la jueza, no hay ninguna moción pendiente en el Tribunal de Apelaciones en relación con el título anterior", señala la carta. El juez Juan Merchan descartó desestimar el caso contra Trump, a quien ordenó comparecer el próximo 10 de enero para la sentencia.El magistrado adelantó entonces que el tribunal se inclina a no imponer ninguna sentencia de encarcelamiento, pese a que en mayo pasado un jurado de 12 personas declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, para ocultar un pago de dinero para silenciar su presunta relación con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Trump afirma que los pagos a Daniels, la exmodelo de Playboy Karen McDougal y a un exportero de la Torre Trump en Nueva York se hicieron como parte de acuerdos de confidencialidad. Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura que mantuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 y que el magnate le pagó 130.000 dólares para que no revelara ese encuentro de cara a las presidenciales de 2016, las cuales ganó. Aunque los acuerdos de confidencialidad son legítimos en EEUU, Trump es acusado por los fiscales de Nueva York de haber cometido el delito de registrar indebidamente ese pago bajo el concepto de "gastos legales", así como de "influir ilegalmente" en las elecciones al procurar ocultar esa información al público. La decisión de Merchan mantiene vigente la condena penal de Trump, quien sería así la primera persona con un registro criminal en asumir la presidencia de EEUU, si bien aún puede apelar el veredicto del jurado.

