https://noticiaslatam.lat/20250109/meloni-afirma-que-elon-musk-genera-incomodidad-solo-porque-no-es-de-izquierdas-1160343134.html

Meloni afirma que Elon Musk genera incomodidad sólo porque "no es de izquierdas"

Meloni afirma que Elon Musk genera incomodidad sólo porque "no es de izquierdas"

Sputnik Mundo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió este 9 de enero al multimillonario estadounidense Elon Musk, y descalificó las críticas que ha recibido... 09.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-09T21:19+0000

2025-01-09T21:19+0000

2025-01-09T21:19+0000

internacional

elon musk

giorgia meloni

george soros

política

italia

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/11/1155519682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fd18fbff94451ecc6bdb7b3614d48f7.jpg

En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de Italia, Giorgia Meloni dijo que el dueño de Tesla, SpaceX y la red social X es criticado en Europa solo porque no es una persona que comulgue con ideas progresistas. "Elon Musk financió una campaña electoral en su país, para su candidato, en un país donde, dicho sea de paso, esto es bastante común", afirmó Meloni. "Pero que yo sepa Elon Musk no financia partidos, asociaciones o políticos por el mundo", insistió.Las declaraciones de Meloni tienen lugar el mismo día en que el multimillonario de origen sudafricano publicó en su red social X una polémica entrevista con Alice Weidel, la jefa del partido alemán ultranacionalista AfD, el cual se perfila como la segunda agrupación política con mayor aceptación entre el electorado alemán. Elon Musk se ha pronunciado en diversas ocasiones a favor del partido AfD y escribió un artículo en la revista alemana Welt am Sonntag en el que señaló que esa fuerza política es "la "última luz de esperanza" para Alemania. Musk justificó sus palabras señalando las inversiones en Alemania de su empresa de vehículos eléctricos Tesla. Además, criticó con dureza al canciller alemán, Olaf Scholz, a quien ha llamado "incompetente", así como al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, a quien ha cuestionado por supuestamente no frenar redes de pornografía infantil.Las afirmaciones de Meloni se producen también en medio de negociaciones entre el Gobierno de Italia y la compañía SpaceX, de Musk, para servicios de comunicaciones vía satelital.Esta semana, la oficina de Meloni negó que se hayan firmado contratos o acuerdos entre el Gobierno italiano y la empresa SpaceX en relación con el uso del sistema de comunicaciones por satélite Starlink, pero admitió que se llevan a cabo conversaciones con esa compañía "como parte de las consultas normales que las instituciones del Estado mantienen con las empresas, en este caso con las que proporcionan conexiones seguras para las necesidades de comunicación de datos cifrados". Meloni hizo en días pasados un viaje relámpago a Estados Unidos para una reunión con el presidente electo, Donald Trump, quien nombró a Musk como asesor gubernamental, pero su oficina rechazó que en el encuentro se tratara el asunto de SpaceX.

https://noticiaslatam.lat/20250109/musk-discute-con-sus-aliados-la-posibilidad-de-destituir-al-primer-ministro-britanico-1160328790.html

italia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elon musk, giorgia meloni, george soros, política, italia, eeuu