https://noticiaslatam.lat/20250108/politica-irracional-alemania-se-perjudica-a-si-misma-al-continuar-con-las-sanciones-antirrusas-1160306114.html

"Política irracional": Alemania "se perjudica a sí misma" al continuar con las sanciones antirrusas

"Política irracional": Alemania "se perjudica a sí misma" al continuar con las sanciones antirrusas

Sputnik Mundo

Las autoridades alemanas, al apoyar las sanciones contra Rusia y rechazar el suministro de gas ruso, están destruyendo su propia economía, declaró el miembro... 08.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-08T15:27+0000

2025-01-08T15:27+0000

2025-01-08T15:27+0000

economía

📈 mercados y finanzas

alemania

bundestag

rusia

🌍 europa

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/02/19/1148512009_0:261:3096:2003_1920x0_80_0_0_5f532f655b1c3d54c718ef0823dea811.jpg

"Me dirigí al ministro de Asuntos Económicos y vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, con la pregunta: ¿Cuándo suspenderán las sanciones que son perjudiciales para los alemanes? No tuvo respuesta a mi demanda", destacó Steffen Kotré en un comunicado publicado en el periódico Deutschland-Kurier.En sus palabras, Francia y Bélgica compran el gas licuado ruso, y "solo Alemania se perjudica a sí misma. Es una política irracional".El diputado del Bundestag confía en que las autoridades alemanas actúan según el principio de "somos los mejores" y, por tanto, el país "es el mejor destruyendo su propia economía". En su opinión, llegó el momento de admitir que "las sanciones nunca han funcionado y abandonar el camino equivocado para que el bienestar de Alemania no se vea afectado".Europa se enfrenta a una nueva crisis energética, debido a la disminución de las reservas de gas, la llegada del frío y las sanciones impuestas por EEUU contra el banco ruso Gazprombank, que realizaba las transacciones de pago de los importadores del combustible ruso.Los precios del combustible ya han subido un 45% durante 2024, apunta la agencia Bloomberg. Al mismo tiempo, las reservas disminuyen rápidamente debido al aumento de la demanda por el frío, añade. De acuerdo con la agencia, en el segundo trimestre de 2025, durante la estación cálida, cuando habitualmente el gas se abarata lo suficiente como para llenar los depósitos, los precios podrían ser más altos que en el tercer trimestre.Rusia ha manifestado en repetidas ocasiones que, al negarse a cooperar con Moscú, la UE ha dañado su economía, como demuestran el descenso de la producción, las quiebras de empresas y la recesión en los países del bloque europeo. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.Sin embargo, Bruselas, representada por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia en favor de suministros alternativos más costosos, especialmente de Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20241215/el-modelo-de-negocios-de-alemania-esta-acorralado-1159786078.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, alemania, bundestag, rusia, 🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia