¿Qué esperar de la presidencia brasileña de los BRICS en 2025?

¿Qué esperar de la presidencia brasileña de los BRICS en 2025?

El grupo BRICS se ha consolidado como un espacio en el que las potencias regionales pueden superar sus diferencias, señalan a Sputnik varios expertos.

"Es histórico pensar que esta ampliación de los BRICS ha incluido a países que eran rivales entre sí y que ahora están juntos en esta asociación que es significativa para el mundo de hoy", constata a Sputnik el doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Sao Paulo (USP) e investigador del Grupo de Estudios sobre los BRICS (GEBRICS), Cassio Zen.La presidencia brasileña del grupo en 2025 apuntará a defenderlo como una organización independiente de hegemonías y no subordinada a ningún partido, destaca la investigadora sénior del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI) y profesora adjunta de la Facultad de Economía y de la Escuela de Posgrado de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Lia Valss.Los especialistas opinan que la presidencia de Brasil dará a este país la oportunidad de fijar la agenda del grupo, incluyendo los temas que considere importantes.En sus palabras, la línea de la política exterior brasileña "es mantener una cierta neutralidad durante el mayor tiempo posible".Sin embargo, subraya Valss, no basta con defender la multipolaridad sin presentar propuestas de fondo, y esta debe ser la gran contribución de los BRICS. En otras palabras, el grupo debe ser el centro en el que se apliquen políticas eficaces, dotándolas de la flexibilidad necesaria para adaptarse a países con trayectorias diferentes, continúa la investigadora.El futuro de la economía mundialDe las iniciativas de los BRICS, la más notable e importante es el proyecto de desdolarización del comercio internacional. Ambos expertos subrayan que la idea no es sustituir al dólar en los intercambios comerciales, sino ofrecer una alternativa a los intercambios entre los países BRICS, incluso como forma de proteger sus economías de la posible volatilidad del dólar.A su vez, Valss opina que a medida que crecen las bolsas de materias primas, "se pueden crear bonos emitidos en divisas locales que otro país acepte".La analista resume que, dado que todas las monedas actuales son monedas fiduciarias, que se basan en la confianza en su valor, basta con que otros países las reconozcan, y para ver si merece la pena continuar, hay que probar.El grupo de los BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán el 1 de enero de 2024. De esta manera, el grupo representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.El 6 de enero de 2025, Indonesia también se convirtió en un miembro de pleno derecho del grupo BRICS.Asimismo, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam forman parte de Estados asociados al grupo.

