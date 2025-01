https://noticiaslatam.lat/20250105/no-es-suficiente-revelan-que-ucrania-consiguio-reclutar-solo-200000-soldados-en-2024-1160248081.html

"No es suficiente": revelan que Ucrania consiguió reclutar solo 200.000 soldados en 2024

"No es suficiente": revelan que Ucrania consiguió reclutar solo 200.000 soldados en 2024

Sputnik Mundo

Kiev logró movilizar a 200.000 personas para el frente en 2024, en lugar de las 500.000 previstas, reporta el medio 'Washington Post', citando a funcionarios... 05.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-05T18:21+0000

2025-01-05T18:21+0000

2025-01-05T18:21+0000

defensa

rusia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

movilización

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/11/1146655267_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_32c85a1065e7422286dcb131952883f1.jpg

De acuerdo con un oficial ucraniano entrevistado por el diario, 200.000 reclutados "claramente no son suficientes" para compensar las bajas, mientras que el aumento de las pérdidas de soldados, junto con la creciente ventaja tecnológica de Rusia en armamento y su capacidad para crear superioridad numérica localizada, está llevando a desertar a un número significativo de reclutas "que son forzados a luchar".La situación tampoco se puede salvar liberando a criminales convictos y enviándolos a unidades de asalto en zonas de alto riesgo, procede del medio. Según los mandos ucranianos, "poco han podido hacer para tapar los huecos", y ante el avance de las tropas rusas en Donbás, las pérdidas ucranianas en defensa "fueron mayores que en la ofensiva".En este contexto, los militares ucranianos se refieren al "agotamiento y la caída de la moral" de los soldados y a la incredulidad en la posibilidad de arrebatar a Rusia los territorios que liberó y se adjuntó a raíz de los referendos, y se muestran pesimistas sobre el desenlace de las posibles negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. "Seamos sinceros, la situación ahora es peor que al principio [de la operación militar especial]. ¿Qué podemos negociar ahora? Solo nos queda asentir con la cabeza y acceder a sus [de Rusia] reivindicaciones", denunció un oficial de la citada brigada.Anteriormente, el secretario de la Comisión de Defensa de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano), Roman Kostenko, afirmó que en estos momentos la cifra de medio millón de personas es relevante para Ucrania, y fue ese el número sugerido por el exjefe de las FFAA de Ucrania, Valeri Zaluzhni. En noviembre de 2024, Volodímir Zelenski también admitió que Ucrania no era capaz de movilizar a 500.000 personas y que todavía no había personal suficiente.El 18 de mayo de 2024, en Ucrania entró en vigor una ley que endurece las condiciones de movilización militar y las sanciones para los evasores, y deja a los reservistas un plazo de 60 días después de decretada la movilización para comparecer ante una oficina de registro y alistamiento militar y actualizar sus datos personales.Asimismo, la nueva ley permite enviar citaciones a cuentas electrónicas y obliga a los ciudadanos varones de 18 a 60 años a llevar encima papeles de registro militar durante el período de movilización y presentarlos a petición de los funcionarios de oficinas de registro y alistamiento militar, agentes de Policía y guardias fronterizos. A los evasores les pueden quitar la licencia de conducir.El Kremlin ha dicho en múltiples ocasiones que Occidente está decidido a librar una guerra contra Rusia "hasta el último ucraniano", pero no tendrá éxito porque la operación militar rusa en Ucrania continuará hasta que se cumplan todos sus objetivos.

https://noticiaslatam.lat/20241028/conciertos-restaurantes-y-vida-nocturna-las-fuerzas-ucranianas-buscarian-reclutas-en-donde-sea-1158598043.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, movilización