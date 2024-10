https://noticiaslatam.lat/20241028/conciertos-restaurantes-y-vida-nocturna-las-fuerzas-ucranianas-buscarian-reclutas-en-donde-sea-1158598043.html

Conciertos, restaurantes y vida nocturna... las fuerzas ucranianas buscarían reclutas en donde sea

Conciertos, restaurantes y vida nocturna... las fuerzas ucranianas buscarían reclutas en donde sea

Sputnik Mundo

Ucrania enfrenta dificultades para reclutar tropas que refuercen sus líneas en el frente, ante las miles bajas que ha registrado en casi tres años de... 28.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-28T23:58+0000

2024-10-28T23:58+0000

2024-10-28T23:58+0000

volodímir zelenski

ucrania

defensa

fuerzas armadas de rusia

🛡️ zonas de conflicto

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/13/1149054158_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_a0d26717fb0d6c09be3753e97d1dff05.jpg

Aunque el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intenta conseguir más armas y garantías de seguridad del Gobierno de Estados Unidos, el “gran problema inmediato” en Ucrania es alistar a más soldados, afirmó el medio estadounidense. Kiev disminuyó recientemente la edad del servicio militar obligatorio a 25 años e impuso penas adicionales a quienes eludan el reclutamiento, con el objetivo de llevar a más militares a las líneas de combate ante el avance de las fuerzas rusas. Sin embargo, dice el rotativo, la mayoría de los hombres que querían alistarse en las Fuerzas Armadas ucranianas, ya lo hicieron, mientras que otros huyeron del país o se encuentran escondidos para evitar ser reclutados. Algunas "figuras prominentes", incluidos los fiscales estatales, también están evadiendo sumarse a las tropas mediante supuestas exenciones médicas.El diario publicó que Kiev se encuentra intensificando sus acciones de reclutamiento en lugares públicos de la capital y otras grandes ciudades. Salas de conciertos, tiendas de comestibles y hasta restaurantes de lujo en la ciudad portuaria de Odesa, forman parte de la cobertura de los controles que llevan a cabo los agentes militares.Mathieu Boulegue, investigador del Programa Transatlántico de Defensa y Seguridad del Centro de Análisis Político Europeo, consideró que no existe una “solución fácil” para solventar la falta de tropas que afronta el Ejército ucraniano.Algunos oficiales ucranianos, citados por The Wall Street Journal, aseguraron que están constituyendo reservas con reclutas para reemplazar a las bajas, sin embargo, advirtieron que la movilización de nuevas tropas no será eficaz si no ingresan “más suministros occidentales para armar adecuadamente” a los elementos.La movilización de nuevas tropas ucranianas no solamente representa un problema militar para Kiev, señaló Wall Street Journal, ya que también implica una “creciente cuestión social y política” para Zelenski.El medio también subrayó que, entre los soldados que llevan casi tres años en el conflicto, está aumentando “el resentimiento” en contra de quienes evitan el servicio militar, al tiempo que siguen surgiendo “escándalos” de funcionarios que presuntamente aceptan sobornos para otorgar exenciones.

https://noticiaslatam.lat/20241028/kiev-pierde-la-localidad-de-tsukurino-y-mas-de-2000-militares-en-una-jornada-1158587057.html

https://noticiaslatam.lat/20241028/las-lineas-rojas-fueron-cruzadas-que-objetivo-persigue-eeuu-enviando-mercenarios-a-ucrania-1158593740.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, fuerzas armadas de rusia, 🛡️ zonas de conflicto, rusia