https://noticiaslatam.lat/20250103/bolivia-inicia-un-2025-crucial-podra-mantener-el-actual-rumbo-politico-y-economico-1160208972.html

Bolivia inicia un 2025 crucial: ¿podrá mantener el actual rumbo político y económico?

Bolivia inicia un 2025 crucial: ¿podrá mantener el actual rumbo político y económico?

Sputnik Mundo

El presidente boliviano Luis Arce transmitió un mensaje de Año Nuevo, en el cual dejó entrever cuáles serán los principales desafíos para su Gobierno y para... 03.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-03T03:48+0000

2025-01-03T03:48+0000

2025-01-03T03:48+0000

américa latina

bolivia

luis arce

evo morales

política

movimiento al socialismo (mas)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/03/1160209204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5eed151fe042452ed6df6afe6f3266f8.jpg

Arce dirigió un mensaje a la población en el inicio de 2025, año del Bicentenario de la fundación de Bolivia. Es un periodo crucial para el país, por las dificultades económicas que enfrenta el Gobierno nacional, así como por las elecciones generales a celebrarse en agosto próximo. Es la primera vez en 20 años en que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene asegurada la victoria en las urnas.Arce resaltó que en el año que comienza se consolidará el proceso de industrialización iniciado con su Gobierno, asumido en 2020. Garantizar la seguridad alimentaria y la provisión de combustibles fueron otros compromisos asumidos por el mandatario, quien se expresó en un video de 10 minutos grabado en la ciudad de Sucre (centro sur).Y agregó: "Vamos a seguir avanzando a paso firme en la seguridad con soberanía alimentaria para hacer de nuestro país una potencia en la producción de alimentos. Vamos a dar un salto cualitativo para romper con la dependencia de la importación de combustibles. Vamos a proteger nuestra biodiversidad y trabajar en políticas económicas y sociales por el bienestar de cada boliviana y boliviano".Arce también destacó en sus redes sociales que "a partir de hoy, 1 de enero de 2025, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia ingresa de manera formal como Estado Socio a los BRICS, importante bloque que representa casi el 45% de la población mundial".Para el analista Martín Moreira, los actuales problemas económicos tienen un origen político: el enfrentamiento dentro del MAS, entre un ala que sigue al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otra leal al presidente Arce.Los seguidores de Morales anunciaron que iniciarán una marcha el próximo 10 de enero, que unirá las ciudades de Patacamaya con la ciudad de La Paz, para exigir al Gobierno que mejore el rumbo económico.Es de prever que no participe el expresidente de la movilización, ya que pesa sobre él una orden de detención, por lo cual no sale del trópico de Cochabamba (centro) donde lo protegen cientos de militantes. La Fiscalía de Tarija lo acusa por el delito de trata de personas.El analista comentó que los bloqueos realizados por los sectores evistas en febrero y en octubre de 2024 causaron pérdidas al aparato productivo por 4.500 millones de dólares. El Gobierno tampoco pudo disponer de 1.228 millones de dólares por créditos que no fueron aprobados en la Asamblea por el rechazo de la oposición y de los legisladores aliados a Morales.Para Moreira, las medidas económicas desplegadas por el Gobierno ayudaron a amortiguar el impacto de la crisis. Bolivia cumplió en tiempo y forma con los pagos de su deuda externa, financió la subvención de los combustibles y distribuyó bonos en poblaciones vulnerables."Han sido políticas de gestión dirigidas a cuidar lo que hemos construido en las últimas décadas. Porque según el resultado que tengamos en las elecciones generales podríamos perder los logros sociales de los últimos años", enfatizó el analista.La sombra de la devaluaciónVarios candidatos de la oposición que se postularán en las elecciones de agosto sostuvieron que se debe devaluar el peso boliviano. Para Moreira "los liberales quieren devaluar para que el costo de los créditos que pagan en bolivianos se reduzcan a la mitad. Quieren destruir el sistema financiero".Mientras la oposición propone retirar la participación del Estado, para Moreira la intervención estatal en la economía permitió "avanzar en el cambio de la matriz productiva. Se impulsó la industrialización desde el Estado, porque desde el sector privado nadie se hubiera dado esta tarea necesaria".El analista se mostró esperanzado en que Bolivia logrará mantener el actual rumbo político y económico: "Ahora damos valor agregado a las materias primas a través de la manufactura y la industria. La explotación de gas y minerales traerá inversiones que van a generar recursos para mantener la estabilidad", afirmó."Las políticas del Gobierno implícitamente tienen que ver con la protección del poder adquisitivo de las clases vulnerables. El déficit público lo carga el Estado, no el pueblo. El Estado genera bienestar para que las poblaciones vulnerables puedan emprender y generar recursos", analizó Moreira.Y sostuvo: "Estamos cambiando la matriz productiva para generar sostenibilidad en el tiempo y empezar a reinvertir en matrices productivas como el turismo, la agricultura, servicios, tecnología, industria y manufactura".

https://noticiaslatam.lat/20250101/bolivia-asume-la-presidencia-del-consejo-permanente-de-la-oea-1160185362.html

https://noticiaslatam.lat/20250103/el-gobierno-boliviano-compra-mas-de-18-toneladas-de-oro-para-fortalecer-sus-reservas-1160205575.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, luis arce, evo morales, política, movimiento al socialismo (mas), 💬 opinión y análisis