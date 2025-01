https://noticiaslatam.lat/20250103/inteligencia-rusa-asegura-que-en-occidente-no-descartan-colapso-de-la-defensa-de-las-ffaa-1160211683.html

Inteligencia rusa asegura que en Occidente no descartan colapso de la defensa de las FFAA ucranianas

Inteligencia rusa asegura que en Occidente no descartan colapso de la defensa de las FFAA ucranianas

Sputnik Mundo

Las élites occidentales no descartan el inminente colapso de la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas, señala el gabinete de prensa del Servicio de... 03.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-03T11:21+0000

2025-01-03T11:21+0000

2025-01-03T11:21+0000

ucrania

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

volodímir zelenski

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/09/1159632329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953c6277be5449c2f7ed0e1bdd554e34.jpg

"Según la información que llega al SVR, las élites políticas occidentales observan con alarma la disminución de la capacidad del Ejército ucraniano para resistir los embates de las Fuerzas Armadas rusas. No se descarta el colapso inminente de la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas", indica el comunicado.El organismo destaca que la Administración saliente del presidente de EEUU, Joe Biden, está tratando de prevenir tal escenario y está haciendo hincapié en la entrega de armas cada vez más sofisticadas, incluyendo sistemas de misiles de mayor alcance. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que la ayuda logística por sí sola no basta para estabilizar el frente. Al mismo tiempo, añade el SVR, los países vecinos de Ucrania se preparan tácitamente para recibir nuevas oleadas de refugiados, que estarán dispuestos a todo para "escapar de las garras del régimen gobernante ucraniano, que vendió sus vidas por nada a los amos de ultramar"."Occidente es consciente de que para Rusia el conflicto es de naturaleza existencial y no dará marcha atrás. Estaba claro desde el principio que la negativa de Kiev a negociar está llevando a los ucranianos a una picadora de carne. Y Zelenski sigue sistemáticamente el camino de destruir al pueblo de Ucrania", concluyó el Servicio de Inteligencia. El 24 de febrero de 2022 se decretó la ley marcial en Ucrania y al día siguiente Volodímir Zelenski firmó un decreto sobre la movilización general. Los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país mientras dure la ley marcial. La evasión del servicio militar durante la movilización en el país se castiga con una pena de prisión de hasta cinco años.Sin embargo, los medios de comunicación ucranianos afirman que el Estado Mayor de las FFAA del país no está satisfecho con el ritmo de la movilización y los mandos se quejan de una escasez catastrófica de personal. En este contexto, en Occidente aumentan los llamamientos para que se rebaje la edad de movilización. Así, el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que Washington y sus aliados coinciden con la opinión de que los hombres de entre 18 y 25 años deberían ser reclutados en las FFAA de Ucrania. Hasta ahora, el régimen de Kiev no ha tomado una decisión oficial al respecto.

https://noticiaslatam.lat/20250102/les-lavan-el-cerebro-mercenario-britanico-indica-que-cientos-de-colombianos-luchan-por-ucrania-1160188821.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, volodímir zelenski, 🛡️ fuerzas armadas