Sheinbaum reprueba el ataque en Nueva Orleans: "Son condenables los actos de violencia irracional"

Sheinbaum reprueba el ataque en Nueva Orleans: "Son condenables los actos de violencia irracional"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque terrorista en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde murieron 15 personas y decenas resultaron...

Asimismo, la mandataria mexicana anunció que hay dos connacionales en la localidad estadounidense y que, ante la emergencia, el consulado local los está atendiendo. "Son cercanos a lo que necesiten", refirió.Previamente, Sheinbaum había escrito un mensaje en redes sociales para rechazar el atropello de decenas de personas en el centro histórico de Nueva Orleans, mismo que fue perpetrado por Shamsud Din Bahar Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense que llevaba símbolos del grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia).Este evento es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) como un atentado terrorista, confirmó el presidente de EEUU, Joe Biden.Mientras tanto, las autoridades locales investigan la causa de la explosión de una Cybertruck frente a la Torre Trump en Las Vegas. Este evento dejó un saldo de una persona muerta y siete lesionadas, mismas que fueron atendidas en los hospitales más cercanos.Un representante del FBI, que asistió a la rueda de prensa, se abstuvo de llamar lo ocurrido como posible acto terrorista. No obstante, el canal de televisión ABC comentó que la Policía no descarta tal hipótesis. Según el medio estadounidense, en la camioneta probablemente se encontraban morteros pirotécnicos.Esto va en línea con lo señalado por el empresario y multimillonario estadounidense Elon Musk, quien declaró que el incidente tuvo que ver con una gran cantidad de pirotecnia –o una bomba– colocada en el vehículo."Confirmamos que la explosión fue provocada por una gran cantidad de fuegos artificiales y/o una bomba transportada en la Cybertruck alquilada, y que no guarda relación con el medio de transporte", escribió en la red social X.

