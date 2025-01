https://noticiaslatam.lat/20250102/el-ocaso-politico-de-macron-eso-pasa-cuando-el-liberalismo-se-despoja-de-su-moral-1160201302.html

El ocaso político de Macron: "Eso pasa cuando el liberalismo se despoja de su moral"

El ocaso político de Macron: "Eso pasa cuando el liberalismo se despoja de su moral"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue elogiado al inicio de su primer mandato por gran parte de la prensa internacional y contó con altos índices de...

El actual presidente francés es un claro ejemplo del debilitamiento del liberalismo, que alguna vez fue considerado incluso como una revolución para toda Europa, afirma el texto elaborado por el periodista y analista político Oliver Haynes. Según el columnista de The Guardian, el mandatario europeo es un ejemplo del "agotamiento del liberalismo" y una muestra de que "lo que queda es algo hueco y quebradizo". El medio recuerda que, en 2017, cuando fue electo presidente por primera vez, Macron fue considerado por varios medios internacionales como el futuro del pluralismo liberal y auguraron que se convertiría en el próximo líder de Europa e incluso en su "salvador" en la lucha por supuestos sistemas políticos más democráticos. Sin embargo, más de siete años después, la supuesta "revolución" "democrática" de Macron está en ruinas, mientras lucha por sortear una crisis política de que él mismo creó, cuando en junio de 2024 convocó unas elecciones legislativas “innecesarias”, misma que perdió y además se negó a reconocer su derrota.The Guardian destaca que, pese a los intentos de sortear la crisis política, aliándose con la extrema derecha, sin reconocer la victoria del movimiento de izquierda en las elecciones legislativas y proponiendo a ya dos primeros ministros, Macron sigue sin resolver "el problema fundamental de que tanto el presidente como su programa gubernamental son ampliamente odiados en el país, y cuentan con una amplia oposición en el Parlamento".Durante las dos Administraciones de Macron, agrega el medio británico, el déficit de Francia era del 2,6% del PIB, mientras en octubre de 2024 era del 6,2%. Además, la violencia policial contra la población ha ido en aumento ante la aprobación de leyes antipopulares que han derivado en manifestaciones masivas, señala Haynes. Mientras el presidente francés imponía reformas muy poco populares, utilizando el artículo 49,3 de la Constitución para aprobar leyes sin votación parlamentaria, beneficiaba a los ricos con el programa Macronomics, un sistema de recortes fiscales sin financiación para los ricos que los macronistas supusieron, erróneamente, que aumentaría la actividad económica y, por tanto, la recaudación fiscal. Finalmente, dice el articulista, el plan no funcionó.Finalmente, The Guardian destaca que a Macron le quedan más de dos años hasta las próximas elecciones, pero no da señales de cambiar de rumbo, pues recientemente el medio francés Libération reveló que hubo una serie de reuniones secretas entre macronistas y miembros del partido ultranacionalista Agrupación Nacional.

