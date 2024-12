https://noticiaslatam.lat/20241224/eeuu-buscaria-declarar-a-los-carteles-como-terroristas-mas-por-control-que-por-cooperacion-1159992542.html

EEUU buscaría declarar a los cárteles como terroristas más por "control" que por cooperación

EEUU buscaría declarar a los cárteles como terroristas más por "control" que por cooperación

Sputnik Mundo

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, aseveró que una de las acciones que realizará inmediatamente después de regresar a la Casa Blanca será designar a... 24.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-24T02:50+0000

2024-12-24T02:50+0000

2024-12-24T03:27+0000

méxico

eeuu

donald trump

💬 opinión y análisis

narcotráfico

américa latina

guerra contra el narcotráfico en méxico

crimen organizado

política

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/18/1159999995_0:244:2842:1842_1920x0_80_0_0_1a245a46684a536f5d3bba67c20768d7.jpg

Tras los dichos del próximo mandatario republicano en EEUU, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sentenció que la nación latinoamericana "no acepta injerencismos" y que "nunca" se subordinará a intereses ajenos. Así, se abre otro capítulo en la tensión de las relaciones entre México y EEUU, dos países que comparten miles de kilómetros de frontera y que son, el uno del otro, su principal socio comercial.¿Qué significaría designar como terroristas a los cárteles?En entrevista con Sputnik, el experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Miguel Ángel Valenzuela Shelley, afirmó que la decisión de Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas es una decisión de política interna estadounidense ante la cual México no puede hacer nada al respecto, a pesar de que la designación involucra directamente al país latinoamericano. Al respecto, la analista de temas internacionales, Blanca Pérez Ramírez, explicó en entrevista con Sputnik que la designación, en teoría, tendría que estar más enfocada a atacar las estructuras financieras de las organizaciones. Con ella coincide la doctora en relaciones internacionales Ismene Ithaí Bras-Ruiz, quien abundó que la designación deberá "establecerse por medios legales que incluyan a ambos países". "Esa parte técnica-legal es la que preocupa, porque, entonces, si no se llega a un acuerdo binacional, las agencias y las secretarías no sabrían cómo se está operando [desde Estados Unidos]", indicó. Asimismo, Pérez Ramírez recordó que antes de poder designar a un grupo como terrorista, el secretario de Estado de EEUU debe consultar tanto al fiscal general como al secretario del Tesoro, así como notificar al Congreso, que a su vez tiene siete días hábiles para debatir la clasificación. De acuerdo con datos del Departamento de Estado de EEUU, la designación de grupos como terroristas también busca "frenar la financiación del terrorismo y alentar a otras naciones a hacer lo mismo"; "estigmatiza y aísla a las organizaciones terroristas designadas a nivel internacional y "señala a otros gobiernos su preocupación" ante la o las organizaciones catalogadas. "Lo que no les gusta es la inestabilidad"Si bien Estados Unidos ha señalado en repetidas ocasiones la supuesta culpabilidad de México en cuanto al trasiego ilegal de drogas hacia Estados Unidos, lo cierto es que el país norteamericano presenta también una crisis en cuanto al consumo de drogas. De acuerdo con datos de Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), en 1999 las muertes por sobredosis fueron de menos de 20.000 casos, sin embargo, tan solo en 2022, en Estados Unidos, aproximadamente 108.000 personas murieron por sobredosis relacionadas con las drogas.Las muertes por opioides sintéticos distintos de la metadona, principalmente fentanilo, siguieron aumentando con 73.838 muertes por sobredosis notificadas en 2022.Pese a las cifras, el académico Valenzuela Shelley abundó que para Estados Unidos no es prioridad atender la crisis de salud que les aqueja y que ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años. Otro tema que autoridades de EEUU suelen omitir al hablar de inseguridad son las armas, y es que cerca del 70% de las 136.894 armas cuyo origen ha sido rastreado luego de ser contrabandeadas y confiscadas a bandas del crimen organizado en México entre 2018 y 2023 fueron fabricadas, importadas o vendidas legalmente en Estados Unidos, antes de cruzar la frontera sur, según datos oficiales publicados por el diario local La Jornada."Los cárteles van a contestar""Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente los ponemos nosotros", sentenció Sheinbaum el pasado 27 de noviembre al leer la misiva que envió a Trump tras las amenazas del republicano sobre la imposición de aranceles contra México. De acuerdo con Valenzuela Shelley, la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas y las posibles atribuciones que pueda ganar EEUU tras ella podrían generar que la crisis de inseguridad en el país latinoamericano se recrudezca. Datos del Major Cities Chiefs Association recopilados entre enero y junio de 2024, reportan que en dicho lapso de tiempo se registraron 3.124 homicidios, menos que los reportados en 2023. En ese mismo lapso, en México se reportaron 10.582 casos de homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y octubre de 2024 en México suman 21.524 homicidios dolosos.

https://noticiaslatam.lat/20241222/nunca-nos-vamos-a-subordinar-sheinbaum-sostiene-que-no-se-aceptaran-injerencias-en-mexico-1159969702.html

https://noticiaslatam.lat/20241202/sheinbaum-rechaza-una-posible-intervencion-militar-de-eeuu-en-mexico-para-combatir-el-narcotrafico-1159438687.html

https://noticiaslatam.lat/20241223/el-70-de-las-armas-confiscadas-en-mexico-podria-provenir-de-eeuu-1159992267.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, eeuu, donald trump, 💬 opinión y análisis, narcotráfico, guerra contra el narcotráfico en méxico, crimen organizado, política, claudia sheinbaum