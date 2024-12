https://noticiaslatam.lat/20241229/jefe-de-defensa-de-ecuador-afronta-un-pedido-de-juicio-politico-por-la-desaparicion-de-menores-1160125940.html

Jefe de Defensa de Ecuador afronta un pedido de juicio político por la desaparición de menores

Jefe de Defensa de Ecuador afronta un pedido de juicio político por la desaparición de menores

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, afronta un pedido de juicio político en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral)... 29.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-29T15:52+0000

2024-12-29T15:52+0000

2024-12-29T15:52+0000

américa latina

ecuador

política

daniel noboa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108340/65/1083406588_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_e99136082ef8002a5cc1614e0e56cc7e.jpg

En las últimas horas del 28 de diciembre, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento de la solicitud del proceso contra Loffredo "respecto a la desaparición forzada de cuatro menores de edad del sector de Las Malvinas, en Guayaquil [suroeste]", según informó en la red social X.En un comunicado, el Parlamento precisó que en un plazo máximo de tres días la Unidad de Técnica Legislativa emitirá el informe técnico jurídico sobre este pedido.Los menores fueron detenidos el pasado 8 de diciembre y conducidos a más de 40 kilómetros, en las cercanías de la Base Aérea de Taura, donde, según Loffredo, fueron liberados.Steven Gerald Medina Lajones, de 11 años; Josué Didier Arroyo Bustos, de 14 años; Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, de 15 años, e Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 15 años, fueron vistos por última vez a bordo de una patrulla que realizaba un operativo antidelincuencial.Tras casi dos semanas de llamados al Gobierno y bajo la presión de las organizaciones defensoras de derechos humanos y la ciudadanía, el Bloque de Seguridad, encabezado por el ministro de Defensa hizo una alocución al país donde negó la participación de los militares y la atribuyó a grupos delincuenciales organizados.Loffredo, acompañado del alto mando militar y policial del país, así como de los ministros del Interior, Mónica Palencia, y de Gobierno, José de la Gasca, dijo que calificar el caso de "desaparición forzada" era hacerle el "juego a la mafia".Apenas dos días después, el funcionario admitió que los chicos fueron capturados por una patrulla de 16 integrantes debido a que fueron denunciados por su participación en un robo, de lo cual posteriormente se informó que no existió una evidencia.Posteriormente, el mismo ministro responsabilizó a los padres de los menores con este hecho, lo cual ha recibido el rechazo de activistas y defensores de derechos humanos.Sin embargo, ha declarado a medios locales que "nada de lo que hayan hecho los niños justifican que el día de hoy estén desaparecidos" y afirmó que "no se va a encubrir a nadie y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores".La semana pasada, la jueza constitucional de Guayaquil, Tanya Loor, declaró la "desaparición forzada" en el caso de los cuatro menores, un calificativo que había rechazado a priori el ministro Loffredo, así como el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela.El mismo día de la audiencia de solicitud de un recurso de Habeas Corpus fueron encontrados varios cuerpos sin vida en las cercanías de la Base Aérea de Taura, pero no han podido ser identificados todavía.La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) señaló a la Agencia Sputnik la semana pasada que al menos nueve personas permanecen con paradero desconocido desde la instauración del "conflicto armado interno", decretado por el gobierno de Daniel Noboa en enero de este año para combatir a grupos delincuenciales organizados, por lo cual exigió al gobierno una investigación exhaustiva de cada caso.

https://noticiaslatam.lat/20241226/guerra-sucia-desaparicion-de-menores-pone-la-lupa-sobre-abusos-de-militares-en-ecuador-1160069815.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, política, daniel noboa