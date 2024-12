https://noticiaslatam.lat/20241229/lavrov-afirma-que-amenazas-de-misiles-contra-rusia-recibiran-un-rechazo-decisivo-1160116882.html

Lavrov afirma que amenazas de misiles contra Rusia "recibirán un rechazo decisivo"

Lavrov afirma que amenazas de misiles contra Rusia "recibirán un rechazo decisivo"

Moscú responderá con decisión en forma de contramedidas técnico-militares si Washington y la OTAN crean nuevas amenazas de misiles para Rusia, declaró

"Estamos preparados para cualquier escenario. Si surgen nuevas amenazas de misiles, los oponentes recibirán un rechazo decisivo en forma de contramedidas técnico-militares. A su vez, se tendrán en cuenta los hipotéticos pasos para crear condiciones aceptables para un diálogo igualitario", dijo el ministro a la agencia. Lavrov también señaló que Rusia solo está interesada en "un trabajo integral para reducir la posibilidad de conflicto, con énfasis en eliminar las causas profundas de las discrepancias fundamentales en el campo de la seguridad". El alto diplomático tampoco descartó la posibilidad de que su país debata con EEUU sobre el control de armas, pero "solo como parte de una agenda más amplia". Moscú lleva años denunciando la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, la acumulación de fuerzas aliadas en Europa, el continuo incremento de gastos militares dentro del bloque y su creciente implicación en el conflicto ucraniano. La OTAN, el bloque bélico encabezado por EEUU, pese a sus promesas de no expandirse hacia las fronteras de Rusia, actualmente rodea al país por el flanco occidental. El pasado 19 de diciembre, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de EEUU, Jon Finer, afirmó que Washington no dejará de intentar mantener un diálogo con Moscú sobre el control de armas. Finer agregó que el próximo Gobierno de EEUU, liderado por el presidente electo Donald Trump, que asume el 20 de enero, tendrá una "ventaja significativa" en potenciales conversaciones debido al trabajo del mandatario saliente, Joe Biden, sobre la modernización nuclear.Disposición a negociarMoscú tiene disposición de negociar para resolver el conflicto en torno a Ucrania, siempre que aborden las causas profundas, declaró el ministro de Exteriores.El canciller recordó que los enfoques de Rusia hacia la solución de la crisis ucraniana fueron esbozados por el presidente ruso, Vladímir Putin, en su discurso del 14 de junio pasado, así como durante la línea directa con la ciudadanía el 19 de diciembre. "Se trata sobre todo de la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, garantías de su estatus de no alineado, neutral y no nuclear, la eliminación de las amenazas a largo plazo a la seguridad de Rusia que provienen de Occidente, incluida la expansión de la OTAN", precisó Lavrov.

