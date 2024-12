https://noticiaslatam.lat/20241225/lavrov-exige-no-caldear-el-tema-nuclear-pero-tampoco-tentar-la-paciencia-de-moscu-1160035876.html

Lavrov exige no caldear el tema nuclear pero tampoco tentar la paciencia de Moscú

Lavrov exige no caldear el tema nuclear pero tampoco tentar la paciencia de Moscú

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — No caldear el tema de la guerra nuclear, pero tampoco tentar la paciencia de Moscú, fueron las palabras del ministro de Exteriores ruso... 25.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-25T13:23+0000

2024-12-25T13:23+0000

2024-12-25T13:23+0000

defensa

rusia

serguéi lavrov

guerra nuclear

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/01/1154415399_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22dd85f827d68a605667cd2acb0cfc5c.jpg

En una entrevista con el canal de televisión Rossiya 1, Lavrov puntualizó que, por iniciativa de Rusia, los líderes de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU revalidaron en 2021 la fórmula planteada en 1987 por los entonces dirigentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos, Mijaíl Gorbachov y Ronald Reagan, de que una guerra nuclear es inadmisible y no puede haber vencedores en ella.El ministro remató su advertencia parafraseando un versículo de la Biblia: "El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene sesos, que lo asuma".Rusia no se hace ilusiones sobre una solución fácil a la crisis ucraniana"No nos hemos hecho ni nos hacemos ilusiones sobre la posibilidad de una fácil solución a la crisis ucraniana. Puede resolverse solo en el contexto de un acuerdo sobre seguridad y estabilidad fiables en Europa, teniendo en cuenta los intereses de Rusia y, por supuesto, los intereses legítimos de todos los demás países", señaló.Según el ministro, todo el mundo espera "algunos cambios con la llegada de la Administración de Donald Trump". Sin embargo, Washington tiene un consenso bipartidista sobre el apoyo a Kiev, subrayó el alto diplomático.Lavrov precisó que las propuestas de paz formuladas por el presidente ruso, Vladímir Putin, para resolver la situación en torno a Ucrania no son condiciones previas.Además, el canciller enfatizó que Rusia no apoyará un alto el fuego con Ucrania, para no permitir que Kiev "vuelva a acumular fuerza con la ayuda de Occidente y comience nuevos intentos de seguir las instrucciones de sus amos para infligir una derrota estratégica a Rusia".La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para acordar el fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y, desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas.Moscú, en repetidas ocasiones, se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20241224/orban-eeuu-y-la-ue-quemaron-unos-300000-millones-de-euros-en-el-conflicto-contra-rusia-1160011620.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, serguéi lavrov, guerra nuclear, 🌍 europa