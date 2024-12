https://noticiaslatam.lat/20241228/que-puede-haber-detras-de-los-ultimos-pasos-de-la-ue-respecto-a-la-oposicion-armada-en-siria-1160084059.html

¿Qué puede haber detrás de los últimos pasos de la UE respecto a la oposición armada en Siria?

Sputnik Mundo

La cuestión central de la Unión Europea (UE) en Siria reside no en la protección de los derechos humanos en el país árabe, señalan a Sputnik analistas... 28.12.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/09/1159627371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64246c48b4f25c3fce4e4369addd45b4.jpg

La UE analiza suspender las sanciones impuestas a Siria, según un reciente informe de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La medida se está estudiando tras el ascenso al poder de la oposición armada Hayat Tahrir al Sham. Dichas sanciones fueron impuestas en alineación con Estados Unidos durante las protestas de la llamada Primavera Árabe, que estallaron en 2011, como forma de presionar al Gobierno del entonces presidente Bashar Asad.Bajo el argumento de tomar represalias contra el Gobierno de Asad por supuestas violaciones de los derechos humanos, durante años las restricciones estrangulaban la economía siria y empeoraban la situación de la población del país, provocando una grave crisis humanitaria. Aunque se ve como algo positivo, el debate en torno a su retirada indica un doble rasero por parte de la UE, ya que Hayat Tahrir al Sham, que llegó al poder por las armas, es considerada una organización terrorista por el propio bloque europeo.En una entrevista con Sputnik, los analistas explican por qué Hayat Tahrir al Sham recibe un trato diferente de la UE que el Gobierno de Asad y abordan la situación actual en Siria.El doctorando en Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) e investigador del Centro de Investigación sobre Relaciones Internacionales en el Mundo Árabe (Nuprima), Issam Rabih Menem, afirma que, en un primer momento, el ascenso de Hayat Tahrir al Sham trae la expectativa de pacificación, pero a largo plazo el escenario es aún incierto.Subraya que Hayat Tahrir al Sham está designada como organización terrorista por una parte importante de las potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos y la UE.Por su parte, el doctor en Historia Social, máster en Estudios Árabes por la Universidad de Sao Paulo (USP) y exobservador de derechos humanos en Cisjordania, Gabriel Mathias Soares, subraya que la toma del poder por Hayat Tahrir al Sham aún no ha concluido, todavía hay partes del país bajo el control de otros grupos, como las Fuerzas Democráticas Sirias, dirigidas por los kurdos del Partido de la Unión Democrática, y varios otros grupos que operan bajo diferentes banderas.Añade que también está el papel de Estados Unidos en las regiones noroccidentales de Siria, donde mantiene bases desde la guerra con el Estado Islámico. La región, según el experto, es la única productora de petróleo de Siria, además de ser el granero del país, recursos esenciales para la población siria."En las regiones que una vez estuvieron bajo el Gobierno sirio de Bashar Asad, la falta de recursos en la región se vio agravada por sanciones debilitantes que hicieron miserable a la población. Uno de los cambios inmediatos que se observaron tras el colapso de ese Gobierno fue un mejor suministro de energía, ya que Idlib —región bajo control de Hayat Tahrir al Sham y otros grupos— obtuvo electricidad por otros medios a través de Turquía y, en cierta medida, eludió las sanciones estadounidenses de la Ley César [promulgada por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, en diciembre de 2019]," sostiene.Para Soares, la ocupación de estos territorios estratégicos hace aún más difícil un escenario de paz y unidad en Siria, a menos que haya un gran acuerdo con numerosas concesiones a las potencias extranjeras."Es un desafío inmenso, y eso sin considerar siquiera los problemas internos de Hayat Tahrir al Sham en su relación histórica con los grupos laicos, las minorías religiosas y todo lo demás, dado que tiene su origen en una disidencia de Al Qaeda", detalla.Soares sostiene que si el sistema de Gobierno instaurado por Hayat Tahrir al Sham en la provincia de Idlib es un indicio de lo que se avecina en el conjunto del país, el escenario no es muy alentador para la sociedad, especialmente para las minorías religiosas. Destaca que hay quienes creen que Hayat Tahrir al Sham se apoyó mucho en el respaldo y reconocimiento de actores como Turquía y Catar para llegar al poder, lo que indicaría cierta concesión en relación con la tolerancia, pero señala que en la historia hay ejemplos que demuestran que puede no ser así.Añade que en estos momentos todo es muy ambiguo, pero no cree que el destino de Siria esté hoy mayoritariamente en manos del pueblo sirio, dado el peso desproporcionado de los agentes externos."Puede resultar así, pero depende de una amplia retirada de toda la enorme implicación extranjera que solo se ha consolidado en los últimos 13 años", opina el especialista.¿Por qué la UE trata al grupo de forma diferente si los considera terroristas?Soares explica que, desde el comienzo de la Guerra Civil siria, siempre ha habido partes con relaciones multifacéticas, incluido el apoyo material y financiero a diversas facciones, siendo los Estados del Golfo y Estados Unidos los principales partidarios.En cuanto a la UE, señala que lo fundamental era el problema de los refugiados sirios, y eso implicaba no solamente cambiar la situación en Siria, sino también llegar a acuerdos con el país, que era la principal ruta hacia Europa, que es Turquía."De esta manera, la mayoría de las posiciones turcas fueron toleradas, cuando no apoyadas por los Gobiernos europeos. La propia Turquía también tiene un problema central con millones de refugiados sirios en su territorio. Por lo tanto, una solución a esta situación era y sigue siendo de interés común para el Gobierno turco y la Unión Europea. Por lo tanto, son mucho más estas cuestiones las que guían la política exterior de la UE que las violaciones de los derechos humanos, dada la total apatía y gran complicidad con el genocidio de palestinos en Gaza por parte de Israel en los últimos 14, 15 meses", explica.Afirma que "las enormes atrocidades cometidas contra la población civil en Gaza por Israel" hacen más que evidente que los derechos humanos no son el parámetro central de la política de la UE, como tampoco lo son en otros países.Para Soares, imaginar que existe un principio universal de un solo peso y una sola medida "es la gran ilusión que promueve el discurso liberal hegemónico, pero que nunca, en ningún momento, ha sido la realidad"."Los Estados que más promovieron los ideales e instituciones que se etiquetan de humanos y universales fueron ellos mismos países colonialistas hasta, al menos, la Segunda Guerra Mundial, aplicando un sistema de discriminación y explotación sistemática de sus colonias. No había igualdad entre colonizador y colonizado cuando estos mismos países ratificaron su compromiso con los 'derechos humanos' y otros tratados internacionales", manifiesta.Según Soares, a medida que se formalizaban los procesos de descolonización y decaía la oposición central al sistema capitalista, estos Estados se reinventaban como el supuesto verdadero paradigma del respeto a la libertad, la diversidad y los derechos humanos, como si toda la brutal colonización fuera cosa del pasado.Agrega que la hegemonía euroamericana de la posguerra fría facilitó el mantenimiento de esta ideología, pero las fracturas manifestadas en las distintas crisis del sistema internacional han debilitado la narrativa.A su vez, Menem cree que la contradicción del doble rasero se produce porque, en la geopolítica internacional, los intereses estratégicos suelen primar sobre las consideraciones éticas y morales.

