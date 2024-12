https://noticiaslatam.lat/20241208/no-hay-un-interes-hacia-este-problema-por-que-los-paises-arabes-no-apoyan-todos-a-palestina--1159565103.html

"No hay un interés hacia este problema": ¿Por qué los países árabes no apoyan todos a Palestina?

"No hay un interés hacia este problema": ¿Por qué los países árabes no apoyan todos a Palestina?

Sputnik Mundo

Ante los ataques que Israel perpetra en Gaza, que son considerados por La Haya como un genocidio, los países árabes se quedan de brazos cruzados, entre ellos... 08.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-08T19:29+0000

2024-12-08T19:29+0000

2024-12-08T19:29+0000

internacional

💬 opinión y análisis

palestina

franja de gaza

israel

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

🌍 oriente medio

mohamed bin salmán

amnistía internacional

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/0a/1139265491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2453d33729f7eddc381dd2b33d7c58.jpg

El 5 de diciembre, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe en el que concluye que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza.A decir de la secretaria general de la organización no gubernamental, Agnes Callamard, la investigación demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruor a los palestinos en Gaza".A partir de entrevistas realizadas a unos 200 palestinos que habitan en el enclave, así como representantes de las diversas autoridades de Gaza, el informe aborda el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y principios de julio de este año. Asimismo, analiza fotografías e imágenes de satélite y declaraciones de autoridades israelíes.De esa manera, Amnistía Internacional sostiene que, tras el ataque de Hamás, Israel ha asesinado a más de 42.000 palestinos, incluidos unos 13.300 niños, e hirió a más de 97.000, "muchos de ellos en ataques directos o deliberadamente indiscriminados, a menudo eliminando familias multigeneracionales enteras".Las conclusiones de Amnistía Internacional coinciden con las de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, que en su último informe concluyó que la violencia que Israel ha desatado contra el pueblo palestino tras el 7 de octubre "forma parte de un proceso a largo plazo, intencionado, sistemático y organizado por el Estado cuyo fin es provocar (...) la sustitución de los palestinos".Sin embargo, pese a la evidencia recabada por los expertos occidentales sobre los crímenes de guerra que ha cometido Israel en Palestina durante 14 meses, una buena parte de los países árabes ha dejado en manos del Consejo de Seguridad de la ONU la solución del conflicto.Así, cabe preguntar por la unidad del mundo árabe en la actualidad, particularmente a la luz del panarabismo, movimiento que encontró en la cuestión palestina su eje aglutinador y que experimentó su época de esplendor en el marco de la Guerra de los Seis Días, que enfrentó a una coalición de naciones árabes, lideradas por Egipto, con el Estado hebreo entre el 5 y el 10 de junio de 1967.De esa manera, el profesor e investigador mexicano de origen argelino, Zidane Zeraoui, explicó en entrevista con SPutnik que, tras la guerra de Yom Kipur —también conocida como la guerra árabe-israelí y que ocurrió en octubre de 1973— el liderazgo que tomó Arabia Saudita debido al auge del precio del petróleo posicionó al reino como el eje principal del mundo árabe.No obstante, el experto en Oriente Medio ponderó que Riad abandonó el discurso panárabe enarbolado por el expresidente egipcio Gamal Abdel Nasser y, en cambio, acuñó un panislamismo conservador.A lo anterior se suma la instauración de la República Islámica de Irán, tras la Revolución iraní, a la que, en palabras de Zeraoui, le siguió "un nuevo movimiento, una nueva hegemonía, panislámica, pero radical, el fundamentalismo islámico"."Y el fundamentalismo islámico va a tener como eje principal a Irán, que no es un país árabe, y el día de hoy lo vemos claramente, los países árabes han quedado con los brazos cruzados, inclusive Egipto se ha convertido en el guardián de los intereses de Israel", analizó el experto.De esa manera, Zeraoui señaló que, en definitiva, el panarabismo "ahora mismo ya murió (...) pero, frente a la cuestión palestina, era cierto, la cuestión palestina, en su momento, fue un eje aglutinador, pero realmente fue utilizado para el discurso, yo creo que nunca el panarabismo tuvo un interés real en la causa palestina".Recordó que la Liga Árabe ni siquiera se ha reunido para tomar una posición clara frente a lo que está sucediendo en Palestina y aseguró que es "muy obvio que ya no hay un interés dentro del mundo árabe de resolver el problema palestino"."De hecho, si Israel anexa más territorios palestinos, como lo ha hecho todo el tiempo, no es algo nuevo, la anexión paulatina de las tierras palestinas se ha dado desde la Guerra de los Seis Días y ningún país árabe está reaccionando y no van a reaccionar", sentenció Zeraoui."Y los que han reaccionado, no es a nombre del panarabismo, sino a nombre de la solidaridad islámica, como fue el caso de Hizbulá, que ha apoyado a Hamás por una convergencia ideológica basada en la religión, no por la convergencia del panarabismo", añadió.Con todo, el internacionalista reconoció que, a principios de febrero de este año, el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, declaró que Arabia Saudita restablecerá las relaciones con Israel si y sólo si el Estado hebreo reconoce la existencia de un Estado palestino independiente, en las fronteras de 1967 y con Jerusalén oriental como su capital.Con Zeraoui coincide el arabista Alexis Rivera Luque, quien detalló en entrevista con Sputnik que "el panarabismo ha sido una idea que ha conquistado ciertas mentes, pero realmente es una idea cuyo éxito es muy cuestionable".Para desarrollar su argumento, el estudioso del mundo árabe egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que el panarabismo fue fuerte a mediados del siglo XX, pero después de la Guerra de los Seis Días, cuando el país hebreo se impuso sobre los países árabes, "eso se vino para abajo estrepitosamente".Finalmente, el experto cuestionó la existencia de un mundo árabe a la luz de que, incluso si se considera a la lengua como el aglutinante de su identidad, "el árabe que se ocupa en las noticias, el árabe que se ocupa en las tesis, en los periódicos, en los libros y el árabe que se ocupa día a día, que se habla en el mercado, son dos árabes totalmente diferentes"."Entonces, una unión por el lado de la lengua es muy cuestionable (...), entonces, ¿qué es el panarabismo? ¿De dónde se sostiene el panarabismo?", cuestionó.

https://noticiaslatam.lat/20241204/mas-de-1500-academicos-e-intelectuales-mexicanos-llaman-a-boicot-contra-universidades-israelies-1159480534.html

https://noticiaslatam.lat/20241120/israel-busca-gobierno-militar-en-gaza-con-distribucion-de-alimento-acusa-exministro-de-defensa-1159166329.html

https://noticiaslatam.lat/20241127/israel-apelara-las-ordenes-de-arresto-de-la-corte-penal-internacional-contra-netanyahu-y-galant-1159331076.html

https://noticiaslatam.lat/20241126/israel-se-enfrenta-al-cansancio-de-sus-tropas-y-a-una-baja-en-el-alistamiento-de-nuevos-reclutas-1159280015.html

palestina

franja de gaza

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

💬 opinión y análisis, palestina, franja de gaza, israel, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, 🌍 oriente medio, mohamed bin salmán, amnistía internacional, universidad nacional autónoma de méxico (unam)