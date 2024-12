https://noticiaslatam.lat/20241228/equipo-de-trump-analiza-usar-bases-y-aviones-militares-para-las-deportaciones-masivas-1160113059.html

Equipo de Trump analiza usar bases y aviones militares para las deportaciones masivas

Equipo de Trump analiza usar bases y aviones militares para las deportaciones masivas

El equipo de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, analiza usar las bases y los aviones militares del país para emprender las deportaciones...

El medio recordó que el próximo presidente del país norteamericano prometió declarar una emergencia nacional en el país por el tema migratorio, lo cual le permitiría a su Administración canalizar recursos del Pentágono para atender dicho rubro."Las tropas militares no pueden, por ley, realizar arrestos en suelo estadounidense, pero los asesores de inmigración de Trump esperan que puedan brindar asistencia de otras maneras para impulsar las deportaciones", destaca el medio.Por otro lado, Homan señaló que en el equipo del republicano aún no termina de definirse cuánto dinero se requerirá para emprender el plan de deportaciones masivas. Además, defendió el financiamiento del muro fronterizo como una de las medidas requeridas para atajar la crisis migratoria que enfrenta el país.Desde hace semanas, Trump ha lanzado amenazas sobre realizar deportaciones masivas de personas migrantes que no tienen documentos legales para vivir en Estados Unidos. El temor sobre redadas en centros de trabajo y repatriaciones es real entre la comunidad migrante, como han denunciado varias organizaciones en favor de los derechos humanos.El American Immigration Council, organización de defensa de migrantes, estimó que el costo de deportar a 13 millones de personas que viven sin un estatus legal en Estados Unidos ascendería a 968.000 millones de dólares en poco más de una década.

