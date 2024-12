https://noticiaslatam.lat/20241227/ucrania-hipoteco-su-futuro-de-la-peor-manera-ante-un-eeuu-necesitado-de-conflictos-1160065943.html

"Ucrania hipotecó su futuro de la peor manera ante un EEUU necesitado de conflictos"

27.12.2024

Putin recordó que el Gobierno de Joe Biden le sugirió, desde 2021, aplazar entre 10 y 15 años la adhesión de Ucrania a la OTAN. "No sé lo que el equipo emergente del presidente electo de EEUU [Donald Trump] dice ahora. Sé que me habló de ello en 2021 el actual presidente Biden. Sugirió exactamente eso: retrasar la admisión de Ucrania en la OTAN entre 10 y 15 años, porque aún no está preparada. Le respondí razonablemente: 'Sí, hoy no está preparada. La prepararán y la aceptarán'", reveló el dirigente ruso a los periodistas.Al respecto, el analista internacional Carlos Manuel López Alvarado aseveró en entrevista con Sputnik que el aplazamiento de la integración de Kiev al bloque militar liderado por EEUU puede ser una carta de negociación, pero momentánea.El pasado 22 de diciembre, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, señaló que esperaría a reunirse con Putin para resolver el conflicto en Ucrania y calificó a las hostilidades en Ucrania de "terribles" y reiteró que si él fuera el presidente de EEUU, en lugar del actual mandatario Joe Biden, el conflicto no se habría producido.Al respecto, el López Alvarado destaca que Trump tiene una visión geopolítica distinta a la de Biden y que, de acuerdo con sus recientes declaraciones, se puede vislumbrar que con el magnate, la política exterior de EEUU tenderá más al reagrupamiento regional. "Donald Trump no está vislumbrando una proyección de la política exterior [de EEUU] hacia afuera del continente americano, Trump está —con base en sus declaraciones y acciones recientes hacia la región América Latina, en México con la posibilidad de declarar los cárteles como organizaciones terroristas y su sueño ilusorio de 'recuperar' el Canal de Panamá— hablando de un reagrupamiento, [EEUU] se está ensimismando y se va a aislar de los problemas que no considera vitales para la seguridad nacional".Con López Alvarado coincide la doctora en relaciones internacionales Ismene Ithaí Bras-Ruiz, quien en charla con Sputnik recordó que es muy probable que Trump tenga una visión aislacionista en materia de política exterior. El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum."Ucrania hipotecó su futuro"Durante su conferencia de prensa de este 26 de diciembre, Putin reiteró que "Ucrania ya no puede existir sin el apoyo de Europa".Y es que las asistencias financieras de Occidente a Kiev han sumado 238.500 millones de dólares desde febrero de 2022 hasta principios de diciembre de 2024, lo que corresponde al 87% de los gastos del presupuesto del país, según un análisis de Sputnik, basado en datos del Ministerio de Finanzas ucraniano, la Universidad de Kiel y fuentes abiertas.Estados Unidos sigue siendo el mayor donante de Ucrania, habiendo enviado 95.200 millones de dólares a Kiev en los últimos tres años, mientras que los Estados miembros de la Unión Europea transfirieron a Ucrania ayuda financiera y militar por valor de 94.200 millones de dólares, siendo Alemania, Dinamarca y los Países Bajos los mayores donantes en el segundo apartado, cuyas sumas alcanzan unos 11.900 millones, 7.500 millones y 6.300 millones de dólares, respectivamente. "La política ucraniana en un futuro va a depender de Europa Occidental y de Occidente en general y de sus intereses, su única salida es la renuncia de Volodímir Zelenski, que se lleven a cabo comicios y que sea un gobierno autónomo y soberano. Putin lo dijo con gran agudeza mental: Ucrania ya no va a poder ser independiente porque tiene muchísimas deudas contraídas que lo ligan al futuro de la debacle occidental", abundó. Al respecto Bras-Ruiz ponderó que la economía de Kiev, claramente, pasa por una situación por demás complicada e irregular que podría mermarse aún más una vez que Trump asuma el poder porque buscará "evitar, en medida de lo posible, los financiamientos al exterior y enfocarlos hacia el interior". Asimismo, la especialista indicó que en caso de llegar a un acuerdo que signifique el fin del conflicto, Ucrania necesitará todavía más inversión, algo que, consideró la analista, no está claro de dónde vendrá. Un efecto bumerán Rusia, abundó Putin durante su charla con la prensa, seguirá implementando en 2025 los objetivos planteados en el marco de la operación militar especial, la cual, dijo, es su tarea número uno. "Por supuesto, partimos del hecho de que lograremos todos los objetivos de la operación militar especial. Esta es, a grandes rasgos, la tarea número uno. Apoyaremos a nuestros muchachos: mientras estamos hablando ahora, ellos están combatiendo", expresó.Al respecto, López Alvarado aseveró que Rusia tiene la capacidad política y económica de seguir sosteniendo su operación militar especial el tiempo que sea necesario. "Las sanciones económicas que le impusieron a Rusia para tratar de aminorar su poderío no hicieron otra cosa más que fortalecer y diversificar la economía rusa. También industrializarse, proyectar cada vez más una fortaleza tecnológica, económica, política y militar. Rusia tiene la fortalece, quien no la tiene es Europa y mucho menos la va a tener sin el respaldo de Estados Unidos", ponderó. "En estas circunstancia, quien tiene más la de perder, es Ucrania", concluyó.

