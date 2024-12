Moscú no ve necesidad de una nueva visita del director de la OIEA a la central nuclear de Kursk

"Durante los tres meses otoñales, de septiembre a noviembre (…), las fuerzas rusas estuvieron derribando drones de tipo avión ucranianos y misiles balísticos. Algunas veces, el Ejército ruso lograba neutralizar en un día más de 30 objetivos de ese tipo. No obstante, la central no sufrió ningún daño. Por ahora no vemos necesidad de una nueva visita de Grossi a esa instalación", dijo el diplomático ruso.