Moscú denuncia que el Mi-6 preparaba a Kiev para sabotajes en plantas nucleares rusas

Moscú denuncia que el Mi-6 preparaba a Kiev para sabotajes en plantas nucleares rusas

"Los datos disponibles indican que los servicios de inteligencia occidentales, principalmente el Mi-6 británico, estaban entrenando sistemáticamente a grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos para organizar provocaciones en una serie de centrales nucleares en Rusia", declaró Serguéi Narishkin durante una cumbre de los jefes de los organismos de seguridad y servicios de inteligencia de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) en Astaná.Detalló que el Mi-6 y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania planeaban socavar las líneas eléctricas que enlazan las centrales nucleares con el sistema energético nacional de Rusia. Según el jefe del SVR, Estados Unidos y el Reino Unido, al suministrar armas y entregar a yihadistas a Kiev, van convirtiéndose en Estados patrocinadores del terrorismo, por lo que rendirán cuentas. Moscú acusa a EEUU de transmitir a Kiev datos para atacar infraestructuras civiles rusasLa inteligencia de Estados Unidos comparte con Ucrania información para realizar ataques contra las infraestructuras civiles rusas, declaró Serguéi Narishkin.En sus palabras, desde marzo pasado "los satélites de reconocimiento estadounidenses han intensificado significativamente una grabación detallada de (el funcionamiento de) instalaciones rusas en las zonas fronterizas con Ucrania", sobre todo en las regiones de Kursk y Bélgorod.Respecto a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, señaló que los datos del SVR indican que el plan de Kiev incluía "la captura y el minado de la central nuclear de Kursk".La semana pasada, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentando el reciente ataque ucraniano en las cercanías de la planta nuclear de Kursk, advirtió que Kiev sigue "jugando con fuego", poniendo en riesgo la seguridad de la central. Moscú, aseguró el vocero, mantiene contacto con el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la situación en materia de seguridad en la planta de Kursk.El pasado 6 de agosto las tropas ucranianas iniciaron una incursión armada en la provincia de Kursk y ocuparon varias áreas, lo que provocó el desplazamiento de más de 100.000 civiles. Desde el 9 de agosto, la región vive una situación de emergencia de nivel federal.Moscú denuncia participación directa de Washington y Londres en sabotaje de Nord StreamLa Inteligencia rusa tiene información fiable sobre la participación directa de Estados Unidos y el Reino Unido en la explosión de los gasoductos Nord Stream, informó Serguéi Narishkin.Agregó que la investigación del sabotaje continúa en Occidente, pero su avance "no permite esperar que los verdaderos culpables del incidente sean identificados y castigados".Rusia señaló en varias ocasiones que solicitó a los europeos los datos relacionados con las explosiones, pero hasta el momento no los ha recibido."Los medios de comunicación occidentales tratan de responsabilizar a un grupo de submarinistas aficionados ucranianos que supuestamente actuaron de forma independiente. Sin embargo, esta versión es para una persona ingenua", comentó Narishkin.A su juicio, la Casa Blanca consideró "justificable" el sabotaje para aislar a Europa, ante todo Alemania, de Rusia.Washington, continuó, "no estaba seguro de poder convencer a los europeos de que dejaran de usar el Nord Stream, que era extremadamente beneficioso para la economía europea, por lo que los oleoductos fueron destruidos".El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas.OTAN traslada militares de Oriente Medio para luchar junto a KievLos servicios especiales de los países de la OTAN están trasladando militares de Oriente Medio a la zona de operación militar especial para que participen en las hostilidades del lado de Kiev, declaró Narishkin.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

