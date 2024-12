https://noticiaslatam.lat/20241226/francia-completa-la-formacion-de-pilotos-ucranianos-para-operar-los-cazas-mirage-2000-5f-1160049102.html

Francia completa la formaci贸n de pilotos ucranianos para operar los cazas Mirage 2000-5F

Francia completa la formaci贸n de pilotos ucranianos para operar los cazas Mirage 2000-5F

Francia complet贸 el entrenamiento de pilotos ucranianos para volar aviones de combate Mirage 2000-5F, informan medios franceses.

En junio, el presidente franc茅s, Emmanuel Macron, anunci贸 que Par铆s trasladar铆a a Kiev cazas Mirage 2000 y organizar铆a el entrenamiento de los pilotos ucranianos antes de fin de a帽o. A帽adi贸 que las armas francesas no se utilizar铆an para bombardear a civiles en territorio ruso. El ministro de Defensa del pa铆s europeo, S茅bastien Lecornu, declar贸 que los aviones se entregar铆an en el primer trimestre de 2025.En noviembre, el vicepresidente del Comit茅 de Defensa y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional, Frank Giletti, destac贸 que Par铆s entregar铆a seis cazas a Ucrania.Mosc煤 advirti贸 en reiteradas ocasiones que la OTAN est谩 "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas ser铆an "objetivo leg铆timo" para su Ej茅rcito. Para las autoridades rusas, el vertido de armas en Ucrania no favorece una resoluci贸n pac铆fica y r谩pida del conflicto y solo lo est谩 prolongando, aumentando el n煤mero de v铆ctimas y la destrucci贸n.El presidente ruso, Vlad铆mir Putin, se帽al贸 que ningunas armas occidentales son capaces de cambiar el curso de la operaci贸n especial, mientras que el suministro de material armament铆stico a Kiev no hace m谩s que confirmar la implicaci贸n directa de los pa铆ses de la OTAN en el conflicto de Ucrania.

