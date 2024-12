https://noticiaslatam.lat/20241225/el-presidente-panameno-llama-a-trump-a-cooperar-para-abordar-la-migracion-ilegal-por-el-darien-1160040345.html

El presidente panameño llama a Trump a cooperar para abordar la migración ilegal por el Darién

El presidente panameño llama a Trump a cooperar para abordar la migración ilegal por el Darién

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llamó al próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a cooperar para combatir la migración... 25.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-25T16:31+0000

2024-12-25T16:31+0000

2024-12-25T16:31+0000

internacional

panamá

eeuu

donald trump

josé raúl mulino

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/1a/1150046507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c09c4c1b3a903795fdec3785a28db7d2.jpg

En palabras del líder panameño, el descenso de la migración ilegal por la selva de Darién en 2024 no garantiza que no aumente en el futuro. Para Mulino, el flujo migratorio no cesaría "mientras Venezuela siga siendo una fuente de migración ilegal".La selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, es uno de los lugares de paso de migrantes que se dirigen hacia EEUU atravesando América Central.Según el Gobierno panameño, más de 300.500 migrantes han cruzado esta zona peligrosa en lo que va de 2024, o un 41% menos que el año pasado. Un 70% de ellos provienen de Venezuela, el resto son, casi en partes iguales, colombianos, ecuatorianos, haitianos, chinos, así como de otras naciones. En agosto de 2024, Panamá y EEUU activaron un mecanismo para contrarrestar la migración irregular en el Darién, mediante la organización de vuelos de deportación financiados por la nación norteña.

https://noticiaslatam.lat/20241223/no-los-vamos-a-dejar-solos-sheinbaum-promete-proteccion-a-migrantes-en-caso-de-deportaciones-1159991661.html

panamá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

panamá, eeuu, donald trump, josé raúl mulino, migración