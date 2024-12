https://noticiaslatam.lat/20241224/orban-eeuu-y-la-ue-quemaron-unos-300000-millones-de-euros-en-el-conflicto-contra-rusia-1160011620.html

Orban: EEUU y la UE "quemaron" unos 300.000 millones de euros en el conflicto contra Rusia

Orban: EEUU y la UE "quemaron" unos 300.000 millones de euros en el conflicto contra Rusia

Sputnik Mundo

En lugar de elevar el nivel de vida de sus ciudadanos, Estados Unidos y la Uni贸n Europea (UE) gastaron unos 300.000 millones de euros en el conflicto contra... 24.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-24T18:03+0000

2024-12-24T18:03+0000

2024-12-24T18:03+0000

viktor orban

eeuu

hungr铆a

馃實 europa

ucrania

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

uni贸n europea (ue)

occidente

馃洝锔 zonas de conflicto

internacional

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/03/1144353771_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_663f11c2b788517eb3db3f49d4dbd997.jpg

El primer ministro h煤ngaro expuso los problemas cr贸nicos de Occidente y de la Uni贸n Europea en particular. Entre ellos se encuentran los problemas econ贸micos, sociales y de seguridad, incluidos los relacionados con el flujo de inmigrantes ilegales. Agreg贸 que como consecuencia de esta pol铆tica de la UE y de EEUU, Ucrania tambi茅n ha sufrido. La infraestructura de la rep煤blica postsovi茅tica ha quedado destruida y sus sistemas de transporte y energ铆a han sufrido graves da帽os. En su opini贸n, Ucrania no podr谩 sostener su econom铆a por s铆 sola en un futuro pr贸ximo.Orban tambi茅n expres贸 su confianza en que el actual conflicto militar ucraniano termine en 2025.Poco antes, Orban declar贸 que Occidente, al no percibir la nueva realidad en el conflicto de Ucrania, est谩 totalmente equivocado y pagar谩 un alto precio por el error. En sus palabras, en EEUU pronto llegar谩 al poder un presidente dispuesto a luchar por el futuro civilizatorio, lo que cambiar谩 por completo al mundo occidental.Previamente, el canciller h煤ngaro, Peter Szijjarto, afirm贸 que, a juzgar por las propuestas incluidas en la agenda de la reuni贸n de ministros de Exteriores de la Uni贸n Europea, como la reducci贸n de la edad de movilizaci贸n en Ucrania y la asignaci贸n de 6.000 millones de euros del Fondo de Paz para pagar el suministro de armas a Kiev, la realidad sigue "sin calar" en la mayor铆a de los pa铆ses de la comunidad.

https://noticiaslatam.lat/20241222/orban-afirma-que-europa-perdio-el-conflicto-en-ucrania-aunque-intente-negarlo-1159969499.html

eeuu

hungr铆a

ucrania

uni贸n europea (ue)

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

viktor orban, eeuu, hungr铆a, 馃實 europa, ucrania, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, uni贸n europea (ue), occidente, 馃洝锔 zonas de conflicto