https://noticiaslatam.lat/20241222/orban-afirma-que-europa-perdio-el-conflicto-en-ucrania-aunque-intente-negarlo-1159969499.html

Orban afirma que Europa perdió el conflicto en Ucrania, aunque intente negarlo

Orban afirma que Europa perdió el conflicto en Ucrania, aunque intente negarlo

Sputnik Mundo

BUDAPEST (Sputnik) — Europa perdió el conflicto en Ucrania, esto pese a que intente negarlo recurriendo a "trucos de comunicación", afirmó este 22 de diciembre... 22.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-22T22:48+0000

2024-12-22T22:48+0000

2024-12-22T23:32+0000

defensa

política

viktor orban

ucrania

moscú

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/02/11/1148326655_0:226:3074:1956_1920x0_80_0_0_50df50ead42582c6e79bffdc20e67e19.jpg

"Hay una nueva realidad, en particular, en el frente: todo el mundo puede oírla, no está oculta. Rusia está avanzando lentamente, está avanzando", dijo Orban al canal televisivo M1. Según el jefe del gabinete húngaro, "ahora están intentando utilizar todo tipo de trucos de comunicación" y aseguran, por ejemplo, que "no se puede saber qué es la victoria", pero los intentos de explicar que "la victoria es una derrota y la derrota es una victoria" se asemejan más que nada a pasajes de novela de George Orwell 1984. Orban también señaló que en abril de 2022 Rusia y Ucrania estaban "a varias horas" de alcanzar un acuerdo de paz, pero "debido a la intervención occidental, este acuerdo se volvió imposible". Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio cometido por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta Alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida la península de Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia. El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie (Zaporizhzhia); desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20241212/ucrania-declino-todas-las-propuestas-de-orban-sobre-intercambio-de-prisioneros-de-guerra-con-rusia-1159716398.html

https://noticiaslatam.lat/20241122/orban-sentimos-que-la-estrategia-occidental-no-es-valida-y-no-tiene-exito-1159201726.html

ucrania

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, viktor orban, ucrania, moscú