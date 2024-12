https://noticiaslatam.lat/20241224/hungria-busca-una-mayor-cooperacion-con-rusia-en-areas-libres-de-sanciones-1160002047.html

Hungría busca una mayor cooperación con Rusia en áreas libres de sanciones

ONU (Sputnik) — Hungría está interesada en desarrollar la cooperación con Rusia en áreas que no estén sujetas a sanciones internacionales, declaró a RIA... 24.12.2024, Sputnik Mundo

"Nunca lo hemos ocultado y siempre lo hemos hablado abiertamente: estamos absolutamente interesados ​​en ampliar la cooperación en aquellas áreas que no se ven afectadas por las sanciones", señaló el ministro. Al mismo tiempo, Szijjártó no descartó una posible visita del primer ministro húngaro, Viktor Orban, a Rusia en 2025. El alto funcionario también señaló la importancia de mantener un diálogo directo para mantener la esperanza de paz. "Si interrumpe la comunicación, pierde la esperanza de paz. Esto es lo que definitivamente no queremos", subrayó. Entre otras cosas, indicó que la Administración Biden, nunca ha mostrado interés en reuniones de alto nivel con Hungría, a diferencia de la Administración del exjefe de la Casa Blanca Donald Trump. Al mismo tiempo, Szijjarto dijo que durante la Administración republicana —el reinado de Trump— todo era "completamente diferente". "Teníamos contactos regulares e intercambios de alto nivel, pero no los teníamos con la Administración democrática", enfatizó.

