https://noticiaslatam.lat/20241223/no-tenemos-mejor-oferta-hungria-mantiene-sus-lazos-energeticos-con-rusia-1159976691.html

"No tenemos mejor oferta": Hungría mantiene sus lazos energéticos con Rusia

"No tenemos mejor oferta": Hungría mantiene sus lazos energéticos con Rusia

Sputnik Mundo

Hungría no tiene intención de abandonar su cooperación energética con Rusia a falta de una alternativa más barata y fiable, declaró a RIA Novosti el ministro... 23.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-23T10:22+0000

2024-12-23T10:22+0000

2024-12-23T10:22+0000

economía

🌍 europa

📈 mercados y finanzas

hungría

rusia

energía

petróleo

gas

energía nuclear

peter szijjarto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/06/1155270464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c6025cf6a6e7ec7741b52b214312ef1.jpg

"Rusia ha sido un socio fiable para nosotros en términos de suministro energético, eso es un hecho, y en temas claves como la seguridad energética, solo se cambia de fuente fiable en caso de tener una oferta mejor. Pero no tenemos una oferta mejor, no tenemos una oferta de una fuente más fiable ni más barata [que la oferta rusa]. Entonces, ¿por qué íbamos a abandonar nuestra cooperación energética con Rusia?", añadió el alto diplomático húngaro.El ministro subrayó que la cuestión de la energía pertenece al ámbito de las infraestructuras físicas y no al de la política. "Así que una vez detenidas las fuentes de energía rusas de Hungría (...) simplemente la infraestructura restante no puede abastecer al país, y no es una cuestión política, si un gasoducto tiene una cierta capacidad, se pueden hacer las declaraciones que se quieran, no cambiará", señaló. Central nuclear Paks II La construcción de la central nuclear Paks II en Hungría, en colaboración con Rusia, avanza rápidamente y se negociarán cambios en el presupuesto, declaró también el ministro de Asuntos Exteriores a RIA Novosti. "La buena noticia es que la construcción avanza con bastante rapidez", dijo Szijjarto. El ministro agregó que los cambios presupuestarios no son nada fuera de lo normal cuando se trata de la construcción de una central nuclear. "Puesto que el contrato se firmó en 2014, es decir, hace ya casi 11 años, no es muy difícil entender que durante un periodo de tiempo tan largo los precios de las tecnologías, especialmente de tecnologías y equipos tan complicados, puedan haber cambiado", enfatizó el diplomático a tiempo de señalar que las dos partes negociarán al respecto.

https://noticiaslatam.lat/20241218/hungria-da-ultimatum-a-zelenski-hay-una-propuesta-de-alto-el-fuego-tomenla-o-dejenla-1159880787.html

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, hungría, rusia, energía, petróleo, gas, energía nuclear, peter szijjarto