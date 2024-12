https://noticiaslatam.lat/20241224/estados-unidos-debe-pasar-de-la-provocacion-a-la-cooperacion-1160020386.html

"Estados Unidos debe pasar de la provocación a la cooperación"

De acuerdo con un editorial publicada por el 'Global Times', actualmente el mundo vive "un máximo de incertidumbre", por lo que el gobierno entrante de EEUU... 24.12.2024, Sputnik Mundo

El primer punto álgido a nivel global, señala el texto, es el conflicto en Ucrania al cual "se le debe poner fin" y esto solo llegara "cuando Estados Unidos finalmente diga claramente que dejará de intentar expandir la OTAN hasta la frontera de Rusia". "El conflicto en Ucrania está causado por la intención de Estados Unidos de ampliar la OTAN, una acción provocadora. Detenerla puede ayudar a poner fin a la guerra al abordar tanto las necesidades de seguridad de Rusia como las de Ucrania, poniendo así fin a una provocación innecesaria", subraya. El segundo punto es Oriente Medio, en donde la escalada de la violencia entre Israel y Palestina ha dejado grandes costos humanos en la región. Ante ello, apunta el análisis, se requiere que se reconozca a Palestina como un Estado. "Muchas de las crisis en Oriente Medio han ocurrido debido al intento de Israel de seguir aferrándose a los territorios ocupados que capturó hace décadas y de gobernar injustamente al pueblo palestino. La solución de dos Estados será la base de la paz, y esto puede ocurrir ya en 2005", abunda. En tanto, el tercer punto álgido es Asia en donde, apunta, "la solución es sencilla: Estados Unidos debe respetar la política de una sola China y dejar de armar a la región de Taiwán. No es asunto de Estados Unidos violar la política de una sola China". ¿Cómo se podrían solucionar estos conflicto?Asimismo, el análisis señala que para que el mundo deje de vivir en tensiones, "Estados Unidos tiene que dejar de utilizar el dólar como arma" y recordó que hay varios países que no necesitan que el dólar sea el mecanismo de pago dominante, "especialmente entre los países BRICS, que no realizan transacciones con Estados Unidos, pero sí entre ellos". El Global Times pondera que es necesario que China amplíe la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, puesto que se trata de una iniciativa que beneficia a China y a los países socios. El texto abunda que existe "la necesidad urgente de que Estados Unidos, China, Rusia y algunos otros países participen en nuevas negociaciones sobre el marco de control de armas nucleares". "Estados Unidos tiene un gobierno entrante. Tiene una agenda muy diversa y, en algunos sentidos, impredecible. Pero si recibe mensajes claros de China, Rusia, los países BRICS, la Asamblea General de la ONU, la Unión Africana y otras partes del mundo, hay esperanza de que el próximo gobierno pueda ser más prudente, más seguro, más pacífico y menos provocador que el gobierno estadounidense saliente", finaliza.

