Orban: "Sentimos que la estrategia occidental no es válida y no tiene éxito"

Orban: "Sentimos que la estrategia occidental no es válida y no tiene éxito"

22.11.2024

En un discurso en el Foro Eurasia 2024 celebrado en Budapest, el dirigente húngaro señaló que los Estados de Asia han ganado fuerza y han demostrado que son capaces de surgir, existir y mantenerse a largo plazo como centros de poder económico y político independientes.Como consecuencia de ello, dijo Orban, el centro de la economía mundial se ha desplazado hacia el Oriente, ya que, según él, las economías orientales crecen hoy cuatro veces más deprisa que las occidentales. Y es que mientras que el valor añadido de la industria occidental representa el 40% en el mundo, el de la oriental ha aumentado hasta el 50%, comentó. Agregó que Occidente ha "perdido el viento" también en su propio entorno. De acuerdo con el jefe de Gobierno húngaro, surgieron temas en la agenda a los que la mentalidad liberal y progresista no fue capaz de responder, como la migración, la ideología de género, los conflictos étnicos y el conflicto ucraniano. El sistema político europeo basado en el dominio liberal u progresista, dijo el líder húngaro, es cada vez menos capaz de gobernarse incluso a sí mismo, y añadió que, como consecuencia de las vacilaciones de Occidente, los 500 años de su dominio como civilización también han llegado a su fin.Según el primer ministro, Eurasia es la mayor masa de tierra del planeta e incluye múltiples civilizaciones, lo que supone una gran ventaja competitiva. El 70% de la población mundial vive en esta región, y la participación de Asia en la economía mundial asciende ya al 70%, afirmó.En su opinión, Europa es hoy la principal perdedora de los cambios que se están produciendo en el mundo. Señaló que, en paridad de poder adquisitivo, la UE sería el tercer Estado miembro más pobre de Estados Unidos, pues ya no hay ningún país europeo entre las cinco mayores economías del mundo,También mencionó que la innovación europea se ha "evaporado" y que no hay ningún europeo entre los 20 mayores centros tecnológicos del mundo, sólo estadounidenses, surcoreanos, japoneses y chinos.

