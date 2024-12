https://noticiaslatam.lat/20241219/es-el-oreshnik-una-senal-a-trump-eeuu-no-tiene-ninguna-esperanza-de-detener-esos-misiles-rusos-1159898542.html

¿Es el Oreshnik una señal a Trump?: EEUU no tiene "ninguna esperanza" de detener esos misiles rusos

Para él, aunque Washington se esfuerza por estar a la vanguardia de estos sistemas de armamento avanzados, sobrecarga sus desarrollos con "la parafernalia" (lo que no hace sino inflar su precio), pero al final "sigue rezagado" con respecto a los desarrollos de sus competidores, detalló.Así, continuó, el Pentágono se muestra reacio a la hora de admitir que tanto Rusia como China disponen de sistemas de armamento que Estados Unidos no posee, en concreto misiles hipersónicos.De acuerdo con el experto, si EEUU no hubiera abandonado el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), un misil como el Oreshnik podría no existir hoy en día. Señaló que la demostración visual rusa de las capacidades inigualables del arma es "otra forma de que Putin le transmita a [el presidente electo estadounidense, Donald] Trump, que tal vez cambie de opinión".Sugirió que si Washington y Moscú llevaran a cabo la referida iniciativa, el resto de países podrían seguir su ejemplo. "Es algo en lo que el mundo debe centrarse, reconocer y abordar de forma constructiva", concluyó Maloof.En noviembre pasado, Ucrania atacó por primera vez con misiles de largo alcance estadounidenses Atacms y los británicos Storm Shadow instalaciones en el territorio internacionalmente reconocido de Rusia, en las regiones de Kursk y Briansk.En respuesta al uso de armas occidentales, el 21 de noviembre Rusia lanzó un ataque combinado contra una empresa de la industria militar de Ucrania, probando un nuevo misil balístico de alcance intermedio Oreshnik en configuración hipersónica sin armas nucleares.En una alocución televisada, el presidente Putin advirtió que Rusia decidirá sobre un mayor despliegue de misiles de mediano y corto alcance y fijará los blancos a destruir durante los ensayos adicionales de esas armas "en función de las acciones de EEUU y sus satélites".Al día siguiente, Putin avanzó que Oreshnik se comenzará a producir en masa y se incorporará a las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia.

