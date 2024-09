https://noticiaslatam.lat/20240925/poseer-un-auto-electrico-en-el-reino-unido-es-estresante-y-cuesta-el-doble-que-uno-convencional-1157768702.html

Poseer un auto eléctrico en el Reino Unido "es estresante" y cuesta el doble que uno convencional

Poseer un auto eléctrico en el Reino Unido "es estresante" y cuesta el doble que uno convencional

Sputnik Mundo

En el Reino Unido, cuesta el doble mantener un vehículo eléctrico (VE) que uno de gasolina, y el costo de recarga de los VE aumentó en 2024, señala 'The... 25.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-25T18:22+0000

2024-09-25T18:22+0000

2024-09-25T18:22+0000

economía

📈 mercados y finanzas

reino unido

🌍 europa

vehículos eléctricos

recarga

electricidad

⚙️ motor

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/105705/38/1057053837_0:237:1936:1325_1920x0_80_0_0_7f8ab1fb178a0a1dd2f8edec4c9fc573.jpg

Conducir un auto eléctrico puede costar más de $0,19 por km, frente a $0,1 por km de un automóvil diésel, informa el medio, citando datos de la aplicación ZapMap. Mientras tanto, cargar un VE en una estación rápida o ultrarrápida puede costar hasta $1,07 por kilovatio hora (kW⋅h).De acuerdo con el periódico, el problema se agrava por el hecho de que casi la mitad de las familias británicas viven en pisos o adosados, lo que significa que la mayoría no dispone de una entrada o garaje donde recargar un vehículo eléctrico en su domicilio.En las ciudades más grandes del Reino Unido, tres cuartas partes de las familias viven en apartamentos, y tender un cable a través de la acera para cargar un VE desde una casa adosada, incluso con un dispositivo de seguridad, no está legalmente permitido.El número de estaciones de recarga rápida y ultrarrápida en el país ha aumentado un 40%, superando ya las 12.500. Sin embargo, las ventas de autos eléctricos se han ralentizado, representando el 17,2% de las nuevas matriculaciones en 2024, frente al 18,7% de finales de 2022, reporta el medio.El estudio publicado por el portal Auto Trader ilustra la magnitud del reto al que se enfrenta el sector: un VE medio cuesta casi un tercio más que el modelo equivalente de gasolina o diésel, pero nueve de cada diez compradores no están dispuestos a pagar más por un automóvil eléctrico, por lo cual el comercio de este tipo de vehículos "es estresante y a menudo resulta contraproducente", concluye el periódico británico.El Reino Unido no es la única nación europea que se enfrenta a un reto similar. En cuanto a ventas de los VE en el continente europeo, esos van incluso peor que en el Reino Unido, con una caída de nuevas matriculaciones del 44% en agosto pasado.Por ejemplo, Italia anuncio que va a recortar la financiación de la planta de baterías para los VE de Stellantis y Mercedes-Benz, y la raíz de ello es el descenso de la demanda de este tipo de automóviles en el Viejo Continente.Si bien Europa pretende dejar de vender automóviles alimentados con combustibles fósiles para 2035 y anima a los ciudadanos europeos a utilizar los VE, su difusión se está viendo frenada no solo por los elevados precios, sino también por algunas decisiones políticas de Bruselas.Los expertos han advertido en repetidas ocasiones que la imposición de aranceles a los autos eléctricos chinos en el marco de la guerra comercial de la UE contra Pekín podría tener consecuencias negativas para la industria europea del sector.

https://noticiaslatam.lat/20240821/los-aranceles-europeos-a-los-automoviles-chinos-vaticinan-una-guerra-comercial-entre-pekin-y-la-ue-1156952376.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, reino unido, 🌍 europa, vehículos eléctricos, recarga, electricidad, ⚙️ motor