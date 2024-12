https://noticiaslatam.lat/20241220/la-presidenta-de-mexico-rechaza-la-posibilidad-de-una-reforma-fiscal-en-el-pais-1159925251.html

La presidenta de México rechaza la posibilidad de una reforma fiscal en el país

La presidenta de México rechaza la posibilidad de una reforma fiscal en el país

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que planee impulsar una reforma fiscal durante su Gobierno. Esta ha sido una de las peticiones que... 20.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-20T17:14+0000

2024-12-20T17:14+0000

2024-12-20T17:14+0000

américa latina

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

méxico

reforma fiscal

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/14/1159923332_278:521:2387:1707_1920x0_80_0_0_155ce77bbaacc815d8518a7c64dd7af2.jpg

La mandataria mexicana indicó que, a pesar de los señalamientos que han hecho calificadoras como S&P sobre presuntos beneficios a partir de modificaciones fiscales, el modelo que proponen no se ciñe a la realidad de la nación latinoamericana."Este año, el ingreso está casi 6% arriba en términos reales. Estamos hablando de que este año [2024] ingresaron a la Tesorería más de 400.000 millones de pesos (19,8 millones de dólares) respecto a 2023 y no hubo reforma fiscal. Es decir, se sigue trabajando para pagar los impuestos y que se continúe erradicando la corrupción", precisó.De igual manera, Sheinbaum recalcó que, en primer lugar, se requieren analizar todos los sectores en los que se pueden obtener recursos, antes de hacer ajustes fiscales.De acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del 2018 al 2023, las autoridades fiscales mexicanas han logrado pasar los ingresos tributarios netos como proporción del producto interno bruto, del 12,7% al 14,2%, la cifra más alta en más de 50 años, según el Banco Mundial."En este sexenio [del presidente Andrés Manuel López Obrador], lo que se vivió no fue una reforma fiscal, sino el combate a la elusión y a la evasión. Además, se hicieron reorganizaciones legales que impidieron perdonarle impuestos a los grandes contribuyentes [grandes empresas]", señaló en entrevista previa con Sputnik Oscar Rojas, doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

https://noticiaslatam.lat/20240817/impuestos-para-las-fortunas-de-los-multimillonarios-en-mexico-nos-acercamos-a-una-reforma-fiscal-1156861533.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, méxico, reforma fiscal, 📈 mercados y finanzas