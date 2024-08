https://noticiaslatam.lat/20240817/impuestos-para-las-fortunas-de-los-multimillonarios-en-mexico-nos-acercamos-a-una-reforma-fiscal-1156861533.html

Impuestos para las fortunas de los multimillonarios en México: ¿Nos acercamos a una reforma fiscal?

Impuestos para las fortunas de los multimillonarios en México: ¿Nos acercamos a una reforma fiscal?

"[Su asistencia a este foro internacional] sí es parteaguas, especialmente porque en América Latina las fuerzas de izquierda están llegando a las posiciones de poder. En el caso de México, recordemos que en sexenios previos, como el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), algunos de los programas no eran para ayudar al sector vulnerable (...) [Las mesas en el G20] son un gran impulso e iniciativa para tener una reforma fiscal en el país", destaca.El experto añade que, de igual manera, este esfuerzo se puede tomar como una forma de acercamiento de las autoridades federales a la sociedad con menos recursos económicos.Los comentarios de Morales Islas se derivan de que, a finales de julio de 2024, la jefa de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Karina Ramírez, informó que México participará en las mesas que convoque el G20, actualmente encabezado por Brasil, sobre el incremento de impuestos a las personas millonarias, esto para tratar de llegar a un consenso en la materia.La particularidad es que, al menos en el Gobierno actual, los ajustes fiscales no se han enfocado en este sector de la población e incluso se descartó la posibilidad de hacer una reforma federal que versara en esta materia.Las secuelas de la falta de fiscalizaciónDe acuerdo con el también docente de la UNAM, el debate sobre colocar más impuestos a los multimillonarios en México y el mundo tiene más de un siglo, pero cuestiones de diversos órdenes han frenado que se lleve a cabo, lo cual ha repercutido gravemente en la población."La baja recaudación, que se origina principalmente por la evasión fiscal, han impulsado la desigualdad y el desequilibrio [económico]. Además, el retraso de México en la materia ha sido por la dinámica del sistema fiscal en Latinoamérica y en Estados Unidos, que ha favorecido a los grandes capitales", explica. Esto quiere decir, de acuerdo con un análisis realizado por el diario mexicano El Economista, que cerca del 57% del total de la riqueza en el país latinoamericano se distribuye en alrededor de 10% de sus habitantes.Mientras tanto, otra consecuencia visible es la falta de credibilidad por parte de la población mexicana hacia las autoridades que se encargan de las cuestiones fiscales.En la actualidad, la Cámara de Diputados mexicana (Cámara Alta) discute la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa y, en ese listado, se contempla la defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes fiscales.Beneficios de fiscalizar más a los millonariosAcerca de los beneficios de poner más gravámenes a las fortunas de quienes tienen mayores ingresos, Morales Islas recuerda que México y Brasil conjuntan tres cuartas partes de las fortunas de los multimillonarios en Latinoamérica, lo que va en línea con los datos mostrados por Statista sobre las personas más ricas en la zona. Esto se enfatiza con el estudio ¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México, realizado por Oxfam México, donde se revela que aplicar un gravamen federal a los ingresos de las personas más acaudaladas permitiría contar con hasta 270.000 millones de pesos anuales (14,8 millones de dólares).En este sentido, el maestro en economía por la UNAM hace énfasis en que una reforma fiscal, sobre todo si se elige el camino progresivo, ayuda a que el sistema en la materia pueda consolidarse y, con ello, brindar mayores beneficios a la sociedad."Un sistema progresivo de impuestos, es decir, donde se paga más por manejar más ingresos, es vital para consolidar la organización" de un país en este rubro, pondera.Los obstáculos y el camino a seguirAunque México se abra paso para tener una reforma fiscal donde las fortunas de los multimillonarios tengan más gravámenes, las presiones serán constantes, resalta Morales Islas. Por un lado, se derivan del papel que juegan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el sistema económico internacional, esto a pesar del alejamiento que México ha tenido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.En lo nacional, "la política fiscal depende de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la recaudación en sí misma. Entonces, si en la [captación de recursos a través de medidas fiscales] se da la elusión y evasión, esto fungirá como una restricción para aplicar una reforma fiscal adecuada. Además, hay que tomar en cuenta el poco margen de maniobra dentro del gasto presupuestario", asevera.Sin embargo, para Morales Islas, una de las vías más certeras para estos cambios es apostar por un sistema progresivo fiscal en México.En este sentido, en una entrevista previa para Sputnik, el maestro en economía por el Colegio de México (Colmex) Francisco Rueda, declaró que la reforma fiscal debería enfocarse en gravar también fuentes de dinero más allá del ámbito laboral."Pero no solo se trata de aumentar la progresividad del ISR (Impuesto Sobre la Renta), sino de gravar los ingresos de fuentes distintas al trabajo, es decir, impuestos o categorías fiscales especiales para quienes obtengan recursos por dividendos, por utilidades, por renta y por intereses", expresa.Para el experto, esto es relevante debido a que, en ejercicios de medición nacional, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pueden generarse ciertos vacíos al no contar con esos datos.Es por eso que "si sacamos el coeficiente de Gini de ahí, la desigualdad estará subreportada; si solo medimos el ingreso laboral, parecerá que la desigualdad es baja. Pero si tomamos en cuenta otros ingresos, que son de intereses, dividendos, rentas (...) la desigualdad es mucho mayor. Habría que existir un mayor cuidado en esto", concluye.

