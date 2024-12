https://noticiaslatam.lat/20241220/cada-vez-mas-paises-buscan-comerciar-con-el-mercosur-para-hacer-frente-a-cambios-que-se-avecinan-1159918999.html

Cada vez más países buscan comerciar con el Mercosur para "hacer frente a cambios que se avecinan"

El Mercosur podría intensificar las negociaciones de libre comercio con varios países de Europa y Asia, indicaron al medio 'Reuters' fuentes diplomáticas... 20.12.2024

Después de que se firmara el acuerdo con la Unión Europea, la lista de los nuevos tratados más probables del grupo comercial suramericano en 2025 está encabezada por los pactos con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, que incluye a cuatro países no pertenecientes a la UE) y los Emiratos Árabes Unidos, señalaron diplomáticos no revelados.Como señaló la agencia, las amenazas de nuevos aranceles del presidente electo estadounidense Donald Trump también han llevado a los mayores socios comerciales de EEUU en el continente —México y Canadá— a considerar alternativas. Así, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quiere ver un México "que pueda hacer frente a los cambios que se avecinan", por lo que su objetivo es "diversificar la inversión y el comercio" independientemente de si se produce una renegociación exitosa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) en 2026. Las negociaciones con Ottawa también están en marcha, pero como apuntó el medio, aún no ha habido ningún comentario oficial por la parte canadiense.Por su lado, uno de los países de la EFTA, Noruega, ya confirmó que está interesado en firmar un acuerdo entre ese bloque europeo y el Mercosur ya en el primer semestre de 2025. La ministra noruega de Comercio e Industria, Cecilie Myrseth, aseguró que ese acuerdo "es una prioridad" para su país y expresó su esperanza de que las dos asociaciones "lleguen pronto a un arreglo sobre las pocas cuestiones pendientes", en vista de la existencia del tratado ya concluido con la UE.A su vez, EAU también espera ampliar el comercio con el Mercosur "dentro del próximo año [2025]", aumentando así las oportunidades de negocio en Oriente Medio y América Latina, manifestó el ministro de Comercio emiratí, Thani Zeyoudi. Asimismo, Singapur ya ha concluido un acuerdo con Mercosur en 2024, que se está traduciendo para poder enviarlo al presidente y a los legisladores del país a fin de que lo ratifiquen, según el portal.También están en marcha conversaciones con Corea del Sur, Vietnam, Indonesia y el Líbano, mientras que "hay otros socios comerciales con los que queremos dialogar, especialmente en Asia", anunció otro funcionario brasileño.Aunque las negociaciones tropiezan a veces con la resistencia de los grupos de presión agrarios de algunos países —"temerosos de competir con las potencias agrícolas, Brasil y Argentina"— si los pactos se hacen realidad, "marcarán el renacimiento de este grupo comercial", resumió el medio.

