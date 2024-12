El día en que terminó la Guerra Fría (o eso pensó Rusia)

Los medios de comunicación occidentales se deshicieron en elogios hacia el resultado de la cumbre: The Guardian empezó a planear "el ascenso a las tierras altas iluminadas por el sol" de "una nueva Europa", The New York Times proclamó "una nueva era para los lazos entre Estados Unidos y la Unión Soviética", Time Magazine publicó un artículo en portada titulado "Construyendo un nuevo mundo" y Le Soir destacó cómo "En Malta, Bush y Gorbachov abren una nueva era de paz y cooperación".