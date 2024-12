https://noticiaslatam.lat/20241217/investigan-la-posible-identidad-falsa-de-un-sirio-rescatado-en-transmision-de-una-televisora-de-1159823677.html

Investigan la posible identidad falsa del sirio 'rescatado' en transmisión de una televisora de EEUU

Investigan la posible identidad falsa del sirio 'rescatado' en transmisión de una televisora de EEUU

Sputnik Mundo

La cadena estadounidense 'CNN' inició una investigación sobre el supuesto rescate de un presunto prisionero civil sirio, durante una cobertura de la periodista... 17.12.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, la periodista Clarissa Ward informó que el hombre permaneció tres meses recluido y que se identificó como un civil. El supuesto preso afirmó que no recibió comida y agua durante cuatro días, debido a que los guardias huyeron durante la caída del Gobierno de Bashar Asad en manos de la oposición armada de Siria, el 8 de diciembre pasado. Ward estaba recorriendo el centro de detención donde civiles fueron supuestamente torturados, cuando su equipo aparentemente tropezó con una celda que todavía estaba cerrada. Ahí estaba ese hombre que se identificó como civil de nombre Adel Gharbal, y originario de la ciudad de Homs. No obstante, el sitio Verify-Sy, que forma parte de la Red Internacional de Comprobación de Hechos del Instituto Poynter, señaló que el hombre “parecía limpio, bien cuidado y físicamente sano, sin heridas visibles ni signos de tortura, una imagen incongruente de alguien supuestamente está recluido en régimen de aislamiento”.La plataforma de verificación afirmó que inicialmente no había podido establecer la identidad del hombre. Aunque después confirmó con pobladores que el hombre es identificado como Salama Mohammad Salama y que pertenecía a la inteligencia de la Fuerza Aérea Siria.Los residentes, afirmó el diario británico, acusaron a Salama de participar en supuestos robos y extorsiones, y dijeron que coaccionaba a varios ciudadanos para que se convirtieran en informantes. Además, señalaron que habría participado en operaciones militares en varios frentes de la ciudad de Homs, en 2014.Después de la transmisión de CNN “no está claro qué le ocurrió al hombre”, luego de que abordó un vehículo de la Media Luna Roja, afirmó el medio británico. Un vocero de la cadena dijo a Daily Beast que la descripción del rescate del hombre se desarrolló como lo habían informado.La fuente agregó que la decisión de liberar al presunto prisionero que apareció en el reportaje fue tomada por un guardia. Y que se informará de este hecho “tal y como se desarrolló”, incluido lo que habría dicho el presunto prisionero “con una atribución clara”. Sin embargo, el integrante de CNN reconoció que el preso pudo haber dado un nombre falso a la reportera.El pasado 27 de noviembre, una amplia coalición de grupos armados de la oposición siria, liderada por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS, anteriormente Frente al Nusra, organización prohibida en Rusia por terrorista) lanzó una ofensiva sorpresa a gran escala contra el Ejército regular desde el noroeste del país.En menos de dos semanas, las fuerzas antigubernamentales se hicieron con el control de varias ciudades importantes como Alepo, Hama y Homs y entraron el 8 de diciembre en la capital, Damasco, donde proclamaron la caída del presidente Bashar Asad.

