¿Qué se sabe de los ataques de Israel contra Siria?

La aviación israelí atacó las bases militares en Latakia y Tartus, en el oeste de Siria, según fuentes locales. Los ataques aéreos israelíes provocaron explosiones colosales en las provincias centrales sirias de Hama y Homs.Así, los ataques contra instalaciones militares sirias fueron detectados por una estación magnetométrica situada en Iznik, Turquía, a 820 km de distancia. Según el investigador independiente Richard Cordaro, el ataque provocó un sismo de magnitud 3,0, y la señal llegó a la estación dos veces más rápido de lo que lo haría un terremoto natural.Las fuentes de Sputnik en Siria informan de un nuevo tipo de misil utilizado por el Ejército israelí en el ataque, lanzado desde buques de guerra.Además, Israel llevó a cabo alrededor de 75 ataques dirigidos contra depósitos sirios de armas y municiones, defensas antiaéreas, bases y almacenes en las afueras de Damasco, y defensas antiaéreas en el aeropuerto de Hama, así como otros lugares, según The Times of Israel.En total, el Ejército israelí afirmó que había destruido entre el 70 y el 80% de las capacidades militares estratégicas de Siria el 10 de diciembre, después de que unos 480 ataques en 48 horas afectaran a la mayoría de los arsenales de armas estratégicas del país.Alrededor de 350 de los ataques fueron realizados por aviones contra aeródromos, baterías antiaéreas, misiles, drones, aviones de combate, tanques y centros de producción de armas en Damasco, Homs, Tartus, Latakia y Palmira, afirmaron desde las FDI. Otros ataques apoyaron operaciones terrestres dirigidas contra depósitos de armas, instalaciones militares, lanzaderas y posiciones de fuego.Los buques de las FDI atacaron dos instalaciones navales sirias, donde estaban estacionados 15 barcos, con docenas de misiles supuestamente destruidos.Israel está tratando de argumentar su "injustificada" toma de territorio en Siria, declaró el 14 de diciembre el líder de la oposición armada, Abu Mohamad Yulani, a la televisión siria, añadiendo que "no estamos en proceso de entrar en conflicto con Israel".

