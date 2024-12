https://noticiaslatam.lat/20241216/rabia-contra-los-seguros-medicos-en-eeuu-cada-vez-retrasan-o-deniegan-mas-tratamientos-1159815114.html

Rabia contra los seguros médicos en EEUU: "Cada vez retrasan o deniegan más tratamientos"

Rabia contra los seguros médicos en EEUU: "Cada vez retrasan o deniegan más tratamientos"

Sputnik Mundo

El reciente asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, puso de manifiesto el coraje y la rabia que muchos estadounidenses sienten... 16.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-16T20:55+0000

2024-12-16T20:55+0000

2024-12-16T20:55+0000

internacional

eeuu

sociedad

seguro

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/10/1159815898_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_4decec183dad5f73c282a0d5cdf937dd.jpg

Según recuerda el medio de investigación internacional The Conversation, solo el 31% de los ciudadanos del país norteamericanos tiene una opinión positiva de la industria de los seguros médicos. Y es que el sistema de salud es una de las mayores preocupaciones en Estados Unidos, donde tener una enfermedad puede resultar tan costoso que las personas se endeudan de por vida o caen en severas bancarrotas, como lo han denunciado organizaciones como Institute for Healthcare Improvement. Una reciente encuesta de Gallup —realizada pocos días antes del homicidio de Brian Thompson— reveló que el 62% de los estadounidenses piensa que es responsabilidad del Gobierno federal asegurarse de que todos los ciudadanos tengan cobertura sanitariaEl medio recuerda la "erupción de amargos comentarios en internet" tras el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, que fue celebrado por muchos sectores de la sociedad estadounidense por un motivo: "vengarse de la denegación y el retraso de la cobertura del seguro médico". En redes sociales es común observar la idolatría o la admiración hacia el presunto asesino, Luigi Mangione, un joven de 26 años proveniente de una familia acomodada de origen italiano y cuya formación académica tuvo lugar en las mejores escuelas de élite de Estados Unidos, de acuerdo con diversos reportes de prensa. Antes de su audiencia, Mangione gritó que su detención "está completamente fuera de lugar" y "es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense". Según una carta que fue encontrada por la policía local, el supuesto asesino tenía un coraje muy peculiar contra el sistema sanitario de su país. "En concreto, [la carta] afirma que somos el sistema sanitario más caro del mundo y, sin embargo, la esperanza de vida de un estadounidense ocupa el puesto 42 en el mundo", dijo el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, el pasado 10 de diciembre. De acuerdo con The Washington Post, que cita diferentes encuestas del sector salud, cada año las compañías de seguros médicos deniegan decenas de millones de solicitudes de reembolso de gastos médicos a los pacientes.En cambio, las compañías aseguradoras sostienen que el número de denegaciones a nivel nacional han aumentado "poco". En los últimos cinco años, las tasas de denegación se han situado entre el 14% y el 16%, según datos de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros. Pero los datos no siempre son tan transparentes, como señalan varios medios y organizaciones no gubernamentales. Elisabeth Benjamin, activista y vicepresidenta de la Community Service Society de Nueva York, dijo al rotativo que las compañías de seguros suelen actuar sin dar explicaciones, enviando cartas de denegación que sólo ofrecen escasas justificaciones. Otro dato obtenido por la consultora Gallup es contundente: en 2013, el 54% de los ciudadanos estadounidenses estaban satisfechos con la calidad de la atención sanitaria de su país; ahora, ese porcentaje ha bajado a 44%."Los sentimientos más comunes que observo son frustración y sensación de impotencia", comenta William Bennett, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana que estudia las experiencias de los pacientes y trata a niños con enfermedades crónicas. "Los pacientes tienen una relación con su médico. Sus médicos les conocen, sus médicos son expertos en su enfermedad, y luego, por alguna razón que nunca se explica, se les deniega la atención recomendada", añade a The Washington Post.

https://noticiaslatam.lat/20241214/caso-mangione-buena-parte-de-la-sociedad-en-eeuu-es-excluida-de-cualquier-forma-de-bienestar-1159765179.html

https://noticiaslatam.lat/20241214/detienen-en-eeuu-a-la-mujer-que-uso-una-frase-de-luigi-mangione-para-amenazar-a-una-aseguradora-1159756640.html

https://noticiaslatam.lat/20241126/la-deuda-de-los-hogares-en-eeuu-registra-un-maximo-historico-en-el-tercer-trimestre-del-ano-1159303642.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, sociedad, seguro, política