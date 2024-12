https://noticiaslatam.lat/20241215/rechazo-a-informe-de-la-unesco-sobre-periodistas-muestra-la-autonomia-y-poder-del-sur-global-1159779718.html

Rechazo a informe de la Unesco sobre periodistas muestra la "autonomía y poder del sur global"

Rechazo a informe de la Unesco sobre periodistas muestra la "autonomía y poder del sur global"

Este pasado 12 de diciembre se celebró en París una sesión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la Unesco. La agenda abarcó la discusión del informe sobre la seguridad de los periodistas y el problema de la impunidad en los años 2022-2023. El documento no fue aprobado. Esto luego de que Rusia y varios otros países repudiaron la omisión en el documento de los trabajadores de prensa rusos.Para Damián Bio, internacionalista argentino egresado de la Universidad de Buenos Aires, este rechazo exhibe no solo la pérdida de confianza en las instituciones internacionales manejadas por EEUU sino también "la creciente autonomía y poder del sur global".Sin embargo, el especialista señala que el debilitamiento de EEUU y sus aliados en el plano internacional, gracias en buena parte al resurgimiento de Rusia y el advenimiento de China como la segunda economía más grande del mundo, ha hecho posible no solo la reconfiguración del tablero mundial, sino también ha propiciado una renovada discusión más equilibrada y justa sobre los asuntos globales.En ese sentido, el experto afirma que plantarle cara a la Unesco "es una pieza más de esta nueva realidad", dando cuenta que lo que sentencian organismos como las Naciones Unidad no es tomado como la verdad absoluta por el resto del mundo ya que es evidente que son instituciones que responden a los intereses geopolíticos occidentales.Esta semana, el Club de Periodistas de México se unió al reclamo hacia la Unesco para corregir el informe sobre la seguridad de los reporteros en los años 2022-2023 por ignorar a los trabajadores de medios rusos."Nos sorprende que en el informe mencionado se omita –sin justificación alguna, así sea en la metodología aplicada– el delicado caso de los periodistas rusos caídos en pleno desempeño de una misión profesional, como es la de informar en un frente y contexto de guerra", escribió Celeste Sáenz de Miera, secretaria general de la asociación periodística, en su cuenta de la red social X.La representante del Club de Periodistas señaló que el informe de la UNESCO no observa a detalle la situación de Ucrania y su contexto, en la que, denunció, varios trabajadores de prensa rusos fueron víctimas a manos del Ejército de dicho país y grupos militares afines."Deseamos manifestar respetuosamente nuestra extrañeza ante la exclusión de los derechos fundamentales de nuestros compañeros rusos asesinados, revictimizados y muertos, así como de la manipulación de información con respecto a los fallecimientos de los mismos", añadió.Como consecuencia de esta ausencia, Sáenz de Miera pidió al organismo cultural de las Naciones Unidas, a nombre de la asociación, que se rectifique dicha falla de información, se verifiquen los datos precisos y las organizaciones de periodistas de ese país, además de que se incluyan sus nombres en el informe como una adenda.Vale también apuntar que al igual que numerosos medios y asociaciones rusas y de otros países, los jefes de la Unión de Periodistas de Rusia y la Unión de Periodistas de Moscú enviaron una carta a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, para protestar por este caso."La Unión de Periodistas de Rusia expresa su indignación por la situación en torno a su proyecto de informe La seguridad de los periodistas y el problema de la impunidad en los años 2022-2023. Observamos con enfado que el documento no contiene información sobre los periodistas rusos que murieron o resultaron heridos en los últimos dos años cumpliendo su deber profesional", dice la carta publicada en el sitio web de la unión.Además, varios funcionarios de alto nivel del Gobierno de ruso también manifestaron su repudio, entre ellos la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, el embajador de Rusia ante la Unesco, Rinat Alautdínov, y el propio canciller de Rusia, Serguéi Lavrov.

