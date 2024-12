https://noticiaslatam.lat/20241213/informe-de-la-unesco-sobre-seguridad-de-periodistas-no-fue-aprobado-tras-omitir-casos-de-los-rusos-1159757703.html

Informe de la Unesco sobre seguridad de periodistas no fue aprobado tras omitir casos de los rusos

Informe de la Unesco sobre seguridad de periodistas no fue aprobado tras omitir casos de los rusos

PARIS (Sputnik) — El informe de la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, sobre la seguridad de los periodistas y el problema de la impunidad en los... 13.12.2024, Sputnik Mundo

"El principal resultado de la reunión de tres días es que por primera vez el informe no fue aprobado, sino que 'se tomó nota', a pesar de la presión de los países occidentales", dijo Alautdínov. Según el diplomático, la mayoría de los países miembros de la Unesco "no estuvieron de acuerdo con el odioso informe" sobre la impunidad de los crímenes contra los periodistas, lo que muestra la cohesión de los países del sur global. Asimismo, precisó que muchas organizaciones sin ánimo de lucro apoyaron la carta de la Unión de Periodistas de Rusia enviada a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, que denuncia la falta de la información sobre comunicadores rusos. El 12 de diciembre se celebró en París una sesión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. La agenda abarcó la discusión del informe sobre la seguridad de los periodistas y el problema de la impunidad en los años 2022-2023, que no fue aprobado en la sesión de noviembre debido a las posiciones de Rusia y varios otros países. El grupo mediático Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), la compañía de radio y televisión rusa VGTRK, la Unión de Periodistas de Rusia y la Unión de Periodistas de Moscú enviaron cartas a la Unesco para protestar contra la falta de la información sobre periodistas rusos en su proyecto de informe "La seguridad de los periodistas y el problema de la impunidad en los años 2022-2023". Según ese documento, el nivel de impunidad de los crímenes contra periodistas sigue siendo elevado, de un 85%. En seis años, esta cifra disminuyó sólo un 4%.

