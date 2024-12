https://noticiaslatam.lat/20241215/netanyahu-confirma-llamada-muy-amistosa-con-trump-sobre-la-necesidad-del-triunfo-de-israel-1159795061.html

Netanyahu confirma llamada "muy amistosa" con Trump sobre la necesidad del triunfo de Israel

Sputnik Mundo

TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en una conversación 'muy... 15.12.2024

Además, afirmó la disposición de Tel Aviv a impedir "que [el movimiento chií libanés] Hizbulá se rearme”, lo que según Netanyahu es un examen constante para Israel. "Les digo a Hizbulá e Irán en términos inequívocos: para evitar que nos hagan daño, seguiremos actuando contra ustedes tanto como sea necesario, en todos los ámbitos y en todo momento", aseveró el alto cargo israelí. Netanyahu reiteró que los recientes ataques aéreos contra sitios militares sirios se llevaron a cabo para garantizar que aquellas armas no se usarían contra Israel en el futuro y también dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron asimismo rutas de suministro de armas a Hizbulá. Entre otras temas, recalcó que Israel no tiene "ningún interés en un conflicto con Siria" y añadió que la política israelí con respecto a su vecina Siria se diseñará según lo dicte la realidad sobre el terreno. “Siria no es la misma Siria”, dijo, argumentando que Israel está cambiando Oriente Próximo, y agregó que “Líbano no es el mismo Líbano, Gaza no es la misma Gaza y el líder del eje –Irán– no es el mismo Irán”.

