"Nadie le permitirá iniciar una guerra": Trump enfrentaría límites si pretende atacar a Irán

"Nadie le permitirá iniciar una guerra": Trump enfrentaría límites si pretende atacar a Irán

La supuesta intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar ataques preventivos contra Irán está lejos de la realidad, ya que las... 14.12.2024

Anteriormente, The Wall Street Journal informó, citando a fuentes, que Trump considera realizar ataques aéreos preventivos contra Irán para evitar que desarrolle armas nucleares.Posteriormente, en una entrevista con la revista Time, el presidente electo de Estados Unidos no descartó la posibilidad de una guerra con Irán y afirmó que "todo es posible".El politólogo Chuprygin cree que las posibilidades de un conflicto armado con Irán son muy pequeñas."Esta es la retórica de Trump, y no es la primera vez que la utiliza. En mi opinión, no irá en esa dirección. Nadie le permitirá iniciar una guerra contra Irán. Todos hemos olvidado que Trump, sin importar qué tan descarado y sistémico pueda ser, sigue estando dentro de la estructura muy rígida del establishment americano", afirmó el experto.Según él especialista, Trump, en principio, no puede tomar esa decisión solo."Básicamente, Trump no puede levantarse por la mañana y decir: 'Voy a atacar a Irán esta noche con todo lo que tengo y ver qué pasa'. No puede hacer eso. Así que no lo hará". Todo lo demás son discusiones vacías", añadió Chuprygin.En 2015, el Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo nuclear que implicaba el levantamiento de sanciones a cambio de frenar el programa nuclear de Irán.Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos se retiró del acuerdo en mayo de 2018 y volvió a imponer sanciones contra Teherán.En respuesta, Irán anunció una reducción gradual de sus obligaciones en virtud del acuerdo, renunciando a las restricciones a la investigación nuclear y a los niveles de enriquecimiento de uranio, entre otras cosas.

