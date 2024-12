https://noticiaslatam.lat/20241213/1159703105.html

Popular en México y en el mundo: Claudia Sheinbaum se ha hecho notar y estas son las razones

Popular en México y en el mundo: Claudia Sheinbaum se ha hecho notar y estas son las razones

En menos de dos meses, la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, aumentó su popularidad en 10 puntos porcentuales al pasar del 60% al 70%, de acuerdo con una encuesta realizada por el periódico local El Financiero y publicada el pasado 22 de noviembre. El estudio destacó que el alza en la aprobación de la presidenta fue más notable entre el segmento de jóvenes, pues el apoyo a Sheinbaum entre los mexicanos cuya edad va de los 18 y 29 años de edad subió 18 puntos, al pasar de 53% a 71% entre septiembre y octubre. Además, en los dos meses que lleva como mandataria, Sheinbaum ha sido reconocida por la Fundación Nobel Sustainability Trust con la Medalla a la Contribución Sobresaliente en Sustentabilidad 2024 por sus "esfuerzos excepcionales y su compromiso inquebrantable con el avance de las iniciativas de sostenibilidad en México"; además, la revista Financial Times Weekend incluyó a la mandataria mexicana en su listado de las mujeres más influyentes de 2025.Sheinbaum también fue nominada como 'Persona del Año 2024' por parte de la revista estadounidense Time y más recientemente la revista Forbes la ubicó en la cuarta posición de las 100 mujeres más poderosas del mundo.Una presidenta en una zona esencialEn entrevista con Sputnik, el politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ferrer Galván, señaló que hay varios factores que han jugado a favor de la presidenta Sheinbaum para tener altos índices de popularidad y ser una figura mediática no solo en su país, sino en el mundo.En primer lugar, el hecho de ser la primera mujer que lidera uno de los países norteamericanos, el área comercial más importante a nivel global; en segundo, su trayectoria política de más de 30 años, afín a los movimientos de izquierda y al obradorismo. Aunque Claudia Sheinbaum no es la primera presidenta mujer en América Latina, en donde hoy en día gobierna Xiomara Castro, en Honduras, que se suma a un listado en donde destacan las presidencias de Dilma Rousseff en Brasil (2011-2016); Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007-2015), y Michelle Bachelet en Chile (2006-2010 y 2014-2018), la mandataria mexicana es la única figura femenina al mando de uno de los países integrantes del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC). México, recordó el analista, es una de las 20 economías más grandes del mundo, mientras que su población es de las más abundantes a nivel global (se estima que en 2024 residen en el país 132,3 millones de personas), además de que tiene una buena relación diplomática con el resto del mundo. Con él coincide la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la UNAM, Andrea Samaniego, quien destacó la extensa trayectoria política que tiene Sheinbaum, la cual, dijo, es de notar en un contexto en el que muchos políticos en puestos de poder surgen como outsiders. Una comunicación eficienteDe acuerdo con la doctora Samaniego, si bien Sheinbaum continuó con el legado de las conferencias matutinas implementado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde su paso por la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (2003-2005), hoy Ciudad de México, la actual mandataria ha modificado su forma de comunicar. "Son 'mañaneras' (conferencias de prensa) más cortas, es más precisa. O sea, el expresidente López Obrador era más de anécdotas, de contar historias muy largas para dar una respuesta y ella (Sheinbaum) es, por su propia formación y estilo, más precisa", explicó la analista. Sin embargo, abundó que la presidenta sí ha replicado en parte el modelo de comunicación que tenía López Obrador en el aspecto de hacer giras al interior del país constantemente, lo que da un sentimiento de cercanía a la población. El factor AMLO y el factor Trump El politólogo Ferrer Galván consideró que otro factor, aunque no el principal, por el cual Sheinbaum goza de una alta popularidad es su cercanía política con el exmandatario López Obrador, con quien ha trabajado muy de cerca por más de 20 años. De acuerdo con la última encuesta realizada por Enkoll, López Obrador dejó la Presidencia con una aprobación de 77%, una cifra bastante alta. En tanto, la comunicóloga Andrea Samaniego señaló que los dichos del presidente electo de EEUU, Donald Trump, en contra de México y que han valido una contestación por parte del Gobierno de Sheinbaum han contribuido a que los reflectores se posicionen sobre la mandataria mexicana. "Trump no es cualquier persona, es pues el presidente de la nación más poderosa, y el que indirectamente te está mencionando, pone los reflectores [sobre la presidenta] sí o sí", sentenció.

