"Sería un error caer en esa provocación": Sheinbaum pone un freno a la guerra verbal con Trump

"Lo que se está haciendo es no caer en el juego mediático de la próxima Administración de Estados Unidos de ir escalando todo por medio de mensajes (...) Creo que la base está en no caer en provocaciones y no dar un mensaje que pudiera poner nervioso a los mercados y a los consumidores en cuestiones que son muy complejas y que no pueden delimitarse solamente por este tipo de mensajes públicos", dijo la analista a Sputnik.