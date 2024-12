https://noticiaslatam.lat/20241212/ontario-podria-cortar-suministro-electrico-a-eeuu-si-trump-impone-aranceles-1159711913.html

Ontario podría cortar suministro eléctrico a EEUU si Trump impone aranceles

Ontario podría cortar suministro eléctrico a EEUU si Trump impone aranceles

MOSCÚ (Sputnik) — La provincia canadiense de Ontario podría cortar el suministro eléctrico a varios estados vecinos de Estados Unidos si el futuro presidente...

Ford aseguró que no quiere que esto ocurra, pero destacó que su deber número uno es "proteger a Ontario, a los residentes de Ontario y a los canadienses en general". El primer ministro agregó que a su provincia le gustaría seguir suministrando electricidad a EEUU, destacando que los dos países vecinos necesitan "fortalecer su relación, no dañarla". En 2023, Ontario abasteció de electricidad a unos 1,5 millones de hogares estadounidenses, tal y como informó el propio medio en la publicación. A finales de noviembre pasado, Trump, ganador de las últimas elecciones presidenciales estadounidenses, avanzó que si no cesan los flujos migratorios de personas indocumentadas y el tráfico de drogas ilícitas por las fronteras comunes, impondrá aranceles del 25% a las exportaciones canadienses y mexicanas hacia EEUU. Varias fuentes consultadas por el canal CBC y la emisora Radio-Canada dicen que el Gobierno canadiense podría gastar más de 1.000 millones de dólares para reforzar la protección de la frontera con EEUU en un intento de disipar las preocupaciones de Trump. El Gabinete canadiense podría presentar su nuevo plan fronterizo antes de la Navidad, unas semanas antes de la investidura de Trump prevista para el 20 de enero.

