Ortega critica que Israel se meta en Siria tras la caída de Asad: "El mundo vive incendiado"

10.12.2024

Ortega cuestionó que la transición del poder en Siria sea con el líder de la oposición armada Abu Mohammed al Jolani, un “terrorista” buscado por Estados Unidos por su vinculación como agente de la organización Al Qaeda.“No habían terminado de entrar [la oposición armada] cuando ya empieza el Gobierno de Israel a tomarse territorio sirio y, para asegurarse que no lo saquen, empieza a bombardear y la aviación norteamericana empieza también a bombardear donde hay estos grupos que llaman terroristas, pero que [EEUU] los armaban, por uno de estos jefes que está allí, que entró triunfante, el Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares”, añadió.Durante la XXIX graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua, celebrada en Managua, el presidente Daniel Ortega resaltó la responsabilidad de las potencias mundiales de buscar la solución a las guerras que golpean a varios países.“Desgraciadamente el mundo vive incendiado, vive en guerra, donde no predomina la razón, no predomina el entendimiento, sino que predomina el afán de apoderarse de la riqueza de los pueblos. Esa ha sido la historia de la humanidad y todavía vemos guerras, naciones con 13 años de guerra como Siria", comentó. Por otra parte, el presidente de Nicaragua saludó el 200 aniversario de la batalla de Ayacucho (Perú), la que significó la más grande derrota del imperio español por parte del Ejército Libertador en tierras sudamericanas.Resaltó el mensaje de unidad que manifestó este 9 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al conmemorar la gesta y el legado de unidad de los “vendedores” de Ayacucho en 1824.“Nuestras felicitaciones a nuestro hermano Nicolas Maduro, presidente legítimo de Venezuela, por esa exposición que hizo, magistral, donde se remontaba a aquel momento en que los españoles montaban aquellas estrategias”, finalizó el mandatario nicaragüense.

