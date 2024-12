https://noticiaslatam.lat/20241209/rumania-pierde-soberania-por-deuda-de-200000-millones-de-dolares--1159616760.html

"Rumania pierde soberanía por deuda de 200.000 millones de dólares"

"Rumania pierde soberanía por deuda de 200.000 millones de dólares"

Sputnik Mundo

Rumania está perdiendo su soberanía debido a su creciente deuda nacional, que ya supera los 200.000 millones de dólares, declaró el candidato independiente...

"El sistema financiero mundial está al borde del colapso y Rumanía está perdiendo su soberanía debido al aumento de la deuda nacional, que ahora supera los 200.000 millones de dólares," advirtió Georgescu en la cadena rumana Realitatea TV.Sobre la decisión del Tribunal Constitucional de anular los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Georgescu señaló que el veredicto se produjo en un momento en que la votación ya estaba en marcha en los colegios electorales en el extranjero y que él contaba con el apoyo de más del 80% de los votantes. "Mi candidatura es incómoda para el actual sistema de poder. Estaban asustados y por eso ha ocurrido esto [la anulación de los resultados de la primera vuelta]. Pero quiero insistir una vez más: los nueve jueces del Tribunal Constitucional no tienen derecho a anular la voluntad del pueblo ni a decidir en nombre de 19 millones de rumanos", declaró Georgescu.El político destacó la importancia de la unidad nacional, subrayando que el miedo de las élites al cambio es cada vez mayor, pero el pueblo debe mantenerse firme. Georgescu pidió a sus partidarios que evitaran las provocaciones, se abstuvieran de participar en disturbios y protestaran pacíficamente. También prometió seguir luchando por la victoria de la democracia.El 6 de diciembre, los jueces del Tribunal Constitucional de Rumania anularon la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras examinar las quejas de organizaciones cívicas, candidatos presidenciales y entidades estatales. Las quejas incluían documentos desclasificados por el Consejo Supremo de Seguridad del país, que revelaban que presuntamente la campaña electoral se llevó a cabo con violaciones. El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, acogió con satisfacción la decisión del tribunal, calificándola de acertada. Los partidos de la oposición y los políticos del país han condenado la decisión del Tribunal Constitucional por antidemocrática.Georgescu, en particular, declaró que la anulación de la primera vuelta no era solo una decisión jurídica, sino un acto político equivalente a un golpe de Estado. Rumania celebró elecciones presidenciales el 24 de noviembre. En la primera vuelta, el candidato independiente Georgescu se impuso con el 22,94% de los votos, haciendo campaña principalmente en TikTok. Elena Lasconi, partidaria de una asociación con la OTAN y Estados Unidos, obtuvo el 19,18% de los votos.

rumanía

