Han muerto ahogados en el Río Grande más migrantes que los que reconocen autoridades

Una investigación encabezada por 'The Washington Post' encontró que en el Río Grande, que divide a Estados Unidos y México ha habido más personas muertas por... 08.12.2024, Sputnik Mundo

El reportaje realizado por The Washington Post; Lighthouse Reports, una organización de noticias de investigación, y el periódico El Universal de México descubrió que se han ahogado cientos de personas más de las que han informado los gobiernos de Estados Unidos y México.Datos recopilados de registros de muertes de cada condado de Texas y de estados mexicanos que bordean el Río Grande revelan que al menos 1.107 personas se ahogaron intentando cruzar el río en los siete años comprendidos entre 2017 y 2023. Entre los fallecidos había un número creciente de mujeres. En 2023, más de uno de cada diez ahogados era un niño, revela el informe.Las cifras presentadas por los medios de comunicación distan mucho de las registradas por algunas autoridades, pues mientras el Post y sus socios documentaron 858 ahogamientos de migrantes en Texas entre 2017 y 2023, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró 587 a lo largo de toda la frontera suroeste durante ese mismo período.Los diarios reportan que las muertes alcanzaron su punto máximo en 2022, cuando se disparó el número de personas que intentaban entrar en Estados Unidos. Los decesos se redujeron casi un 40% en el estado en 2023, pero los datos de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que aumentaron este año.También descubrieron que en ningún lugar de Texas han muerto más personas que en Eagle Pass, donde se concentra la iniciativa de seguridad fronteriza de 11.000 millones de dólares del gobernador republicano Greg Abbott, la Operación Estrella Solitaria.Los migrantes suelen elegir Eagle Pass porque está al otro lado del río, en una parte de México que se considera más segura que otras regiones controladas por bandas criminales. Pero el río allí tiene una corriente importante en ciertas zonas, y se hace más profundo.Los registros obtenidos por las organizaciones de noticias muestran que los ahogamientos en Eagle Pass han aumentado significativamente en los últimos años. El análisis muestra que a medida que aumentaba el número de muertes, los cuerpos comenzaron a aparecer cada vez más en nuevos lugares.La investigación revela que de 2017 a 2020, más de la mitad de las víctimas en Eagle Pass fueron encontradas cerca del centro de la ciudad. Después de 2021, el año en que comenzó la Operación Estrella Solitaria, las víctimas de ahogamiento se descubrieron en gran medida lejos del centro de la ciudad.Aunque no está claro y aún no es comprobable, agrega el reportaje, si la iniciativa de seguridad fronteriza de Texas causó ese cambio, las entrevistas con docenas de solicitantes de asilo, agentes de la ley estatales y federales y expertos en migración indican que las barreras empujaron a los migrantes a cruzar en áreas nuevas y, a veces, más peligrosas.La oficina de Abbott refutó la idea de que la Operación Estrella Solitaria, pudiera haber contribuido a alguna muerte, diciendo que la iniciativa está disuadiendo a los migrantes de cruzar el Río Grande.

