https://noticiaslatam.lat/20241113/organizaciones-migrantes-se-preparan-para-posibles-redadas-en-eeuu-tras-triunfo-de-trump-1159007958.html

Organizaciones migrantes se preparan para posibles redadas en EEUU tras triunfo de Trump

Organizaciones migrantes se preparan para posibles redadas en EEUU tras triunfo de Trump

Sputnik Mundo

Organizaciones de defensa de las personas migrantes en Estados Unidos están llevando a cabo actividades para concientizar y preparar a la comunidad que está en... 13.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-13T23:45+0000

2024-11-13T23:45+0000

2024-11-13T23:45+0000

internacional

donald trump

barack obama

seguridad

política

méxico

eeuu

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/12/1155539697_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_16d3494a8d0c484d49671af56a6085e2.jpg

Entre las actividades, las organizaciones recomiendan a las personas migrantes tener a la mano todos sus documentos esenciales, dar una copia de toda esta documentación a sus familiares e incluso definir con quién se quedarán sus hijos en caso de ser detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. Jorge Mújica, periodista, activista, organizador comunitario y sindical que lleva décadas trabajando con la comunidad migrante en Estados Unidos y que fue diputado migrante suplente en México, consideró que es difícil que se lleven a cabo redadas en los centros de trabajo o en campos agrícolas en los primeros meses de la Administración de Trump, pero no descartó que pudieran hacerse más adelante."Nosotros estamos recuperando ahora todos nuestros materiales de los años 2012, 2014, 2016, 2018, para comenzar a entrenar a nuestros miembros, a nuestras comunidades, otra vez, en las cosas prácticas; como tener toda tu documentación en orden, que tus familiares tengan copia de todos tus papeles importantes, y definir quién se haría a cargo de los niños en caso de que te lleguen a detener a ti", dijo Mújica en entrevista con Sputnik.De acuerdo con el activista, aunque sí hay algunos sectores de la comunidad migrante que vieron con "terror" los resultados de las elecciones del 5 de noviembre, en las que Donald Trump no solo consiguió la presidencia, sino que el Partido Republicano logro el control del Senado y es muy posible que domine también en la Cámara de Representantes, no se espera que haya acciones inmediatas el 20 de enero, el día en el que el también empresario asumirá el poder. Por ejemplo, dice Mújica, es complicado llevar a cabo las redadas y detenciones masivas en los centros de trabajo de migrantes en situación irregular. Según Mújica, por ahora está prohibido que las autoridades migratorias vayan a escuelas, clínicas, hospitales, iglesias bodas, funerales, pero a partir del 20 de enero tal vez se eliminen esas prohibiciones y se dé la posibilidad de que haya detenciones en una escuela o hasta en una boda. "Se ha dicho en la campaña electoral, pero no se sabe si realmente lo van a hacer o cuándo lo van a hacer", señaló el organizador comunitario.Para el activista, el foco en el que se están concentrando las organizaciones es en entrenar y organizar a la comunidad, "que todo el mundo pertenezca a organizaciones, que se hagan miembros de organizaciones, que formen organizaciones, no solamente en su lugar de trabajo, sino en su iglesia, en su comunidad, en su barrio, en la escuela, con los padres de familia".De acuerdo con el activista, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, es posible que muchos migrantes decidan volver a sus países de origen, pero eso no es una decisión homogénea a toda la comunidad migrante.El voto contra ObamaDe acuerdo con Mújica, muchos latinos o personas de origen extranjero votaron por Trump en estas elecciones —a pesar de las amenazas del republicano de llevar a cabo deportaciones masivas— por emitir un voto de castigo a los demócratas. "Es una convicción que la gente tiene y que decidió castigar a los demócratas, el voto anti Obama una generación después", agregó. Para Mújica, la comunidad migrante, y en general la clase trabajadora de Estados Unidos, está mejor preparada y organizada que en el primer mandato de Trump, y eso puede jugar a su favor."Yo creo que sí estamos mucho más preparados ahora. Ahora no fue sorpresa la elección de Donald Trump, era una posibilidad que todo el mundo estaba observando", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20241113/trump-nomina-al-senador-marco-rubio-como-secretario-de-estado-de-eeuu-1159004289.html

https://noticiaslatam.lat/20241113/trump-anuncia-funcionarios-de-su-gobierno-advierten-sobre-el-peso-de-florida-en-su-futuro-gabinete--1158992283.html

https://noticiaslatam.lat/20241113/comienza-a-delinearse-el-proximo-gobierno-de-eeuu-trump-anuncia-a-titulares-de-varios-puestos-clave-1158989005.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, barack obama, seguridad, política, méxico, eeuu, migración