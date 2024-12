https://noticiaslatam.lat/20241207/nunca-hemos-estado-tan-cerca-de-la-paz-orban-revela-la-razon-de-la-falta-de-acuerdo-en-ucrania-1159581910.html

"Nunca hemos estado tan cerca de la paz": Orban revela la razón de la falta de acuerdo en Ucrania

"Nunca hemos estado tan cerca de la paz": Orban revela la razón de la falta de acuerdo en Ucrania

La paz en Ucrania no puede concluirse debido a la situación política en Estados Unidos, declaró el primer ministro húngaro, Viktor Orban, asegurando que la... 07.12.2024, Sputnik Mundo

En diciembre, Reuters informó de que el plan de Trump para resolver el conflicto en Ucrania pasa por el rechazo de Kiev a entrar en la OTAN y concesiones territoriales a favor de Rusia. Según la agencia, ahora hay tres planes: el del vicepresidente entrante J.D. Vance, el del exdirector de Inteligencia Nacional Richard Grenell y el del nombrado enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg. Como candidato presidencial, el republicano reiteró que si es reelegido resolverá el conflicto en 24 horas. Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que el problema era demasiado complicado para resolverse en un día.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, formuló en junio varias condiciones para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire sus tropas de los cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga su estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Ucrania rechazó la propuesta rusa catalogándola de ultimátum.

